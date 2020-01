Zarrendorf

Seit dem vergangenen Jahr ist Christian Röver Bürgermeister in Zarrendorf. Der 38-Jährige ist in dem Ort aufgewachsen und weiß genau, woran es fehlt. „Wenn ich mir vorstelle, dass ich neu nach Zarrendorf ziehe und vielleicht keine Kinder habe, wird es schwierig, Anschluss zu finden.“ Kontakte könne man dann vielleicht knüpfen, indem man Mitglied der Feuerwehr werde. Für alle anderen stelle es sich eher schwierig dar, neue Leute kennenzulernen.

Zarrendorf braucht einen Anlaufpunkt

Um Herr dieses Problems zu werden, wurde am Freitagabend ein neuer Kulturverein für Zarrendorf gegründet. 18 Menschen erklärten sich sofort bereit, in diesem Verein arbeiten zu wollen. Er soll ein Anlaufpunkt für Jung und Alt werden, denn Anlaufpunkte gebe es in dem langgestreckten Zarrendorf eher wenig. Zur Vorsitzenden wurde Christin Trapp einstimmig gewählt. „Es gab gleich bei der ersten Zusammenkunft sehr viele kreative Ideen“, sagt die neue Kulturvereins-Chefin. Im Vorstand, bestehend aus sieben Einwohnern, seien alle Generationen vertreten.

Einwohner boten sich als Kursleiter an

Besonders auffällig sei am Freitagabend gewesen, dass es nicht nur Vorschläge und Wünsche gebe, wie die Zarrendorfer feiern oder sich vergnügen wollen. „Es leben auch sehr viele Menschen bei uns, die viel wissen und können. Sie wollen ihr Wissen auch gern in Kursen weitergeben“, sagte Christin Trapp erfreut. So bot sich ein Mann an, einen Plattdeutsch-Kurs zu leiten. Ein anderer Einwohner würde gern einen Computer-Kurs ins Leben rufen und diesen auch leiten.

Im kommenden Jahr wollen sich die Mitglieder in jedem zweiten Monat treffen, um die neuen Ideen ins Rollen zu bringen. Der Vorstand wurde für zwei Jahre gewählt. Dass mit dem Kulturverein bei den Einwohnern ein Nerv getroffen wird, ahnte Bürgermeister Christian Röver schon lange.

„Als Dorfmittelpunkt könnte man derzeit vielleicht noch unsere Gaststätte bezeichnen“, sagt Röver. Zu wenig, fand er schon vor seiner Wahl im vergangenen Jahr. Vor allem deshalb, weil in den vergangenen Jahren viele junge Familien in den Ort unweit von Stralsund zogen. Der Bedarf nach Veranstaltungen und einem kulturellen Leben sei groß. „Doch Zarrendorf ist in puncto Vereinsleben bislang noch absolutes Brachland.“

Jetzt werden Ideen und Wünsche gesammelt

Der Kulturverein soll das nun ändern. Als Treffpunkt für alle Menschen mit Interessen sind weiterhin Wünsche und Vorschläge erwünscht. Gemeinsam wollen die Zarrendorfer ihre Befindlichkeiten abchecken. Als Anlaufpunkt für den Kulturverein dient das Gemeindehaus in der Bahnhofstraße 22b.

Egal ob die Menschen sich einen Chor, Yoga-Kurse, ein Tischtennisturnier oder vielleicht eine abendliche Vortragsreihe wünschen – der Kulturverein nimmt die Fäden in die Hand und versucht, diese Wünsche zu erfüllen. Bürgermeister Christian Röver ist zwar Mitglied im Verein, auf einen Platz im Vorstand verzichtet er aber aus guten Gründen. „Der Verein soll die Wünsche der Bürger und nicht nur die Wünsche der Gemeindevertreter erfüllen. Ich sehe ihn auch als Sprachrohr, denn unsere Einwohner sollen Ideen liefern, wie sich zukünftig das kulturelle Leben im Ort gestalten soll.“ Vorbild für den neuen Vorstand und deren Mitglieder sollen die Kulturvereine in Elmenhorst und Wendorf sein. Dort funktioniere die Arbeit sehr gut, sagt Christian Röver.

