Neuer Zaun für Springplatz des Reitvereins in Kreutzmannshagen

Kreutzmannshagen

Reiter aus dem „Reit- und Fahrverein Griebenow“ müssen sich künftig nicht mehr in einem in die Jahre gekommenen Wohnwagen anmelden, wenn sie an einem Reitturnier auf dem Spring- und Dressurplatz in Kreutzmannshagen teilnehmen wollen. Vereinschefin Kerstin Pflugrad kann die Teilnehmer nun in einem neuen Container auf dem Gelände empfangen. Die 55-Jährige nutzt die Neuanschaffung auch als Büro.

Es sei natürlich eine erhebliche Verbesserung und der Kauf sei nur durch die Bereitstellung von Fördergeldern möglich gewesen. „Unsere Mitgliedsgebühren sind gering, deswegen sind wir auf Fördermittel angewiesen“, erklärt die Vereinschefin.

Anzeige

Doch der neue Büro-Container ist nicht die einzige neue Anschaffung des großen Reitvereins. Der etwa vier Hektar große Spring- und Dressurplatz wird neu umzäunt. Eine teure Investition. 2000 Euro konnte der Reit- und Fahrverein aus eigener Tasche bezahlen. 18 000 Euro kommen aus dem Wirtschaftsministerium.

Weitere OZ+ Artikel

Wohnwagen hat nun neuen Zweck

Knapp 100 Mitglieder zwischen sechs und 80 Jahren zählt der Verein und ist damit der zweitgrößte Verein der Gemeinde Süderholz. „Wir freuen uns sehr über die neuen Investitionen“, sagt Kerstin Pflugrad. Den alten Wohnwagen, der bislang als Büro genutzt wurde, übergab sie gern dem Stockcar-Verein in Grimmen, die ihn vermutlich bei einem ihrer traditionellen Wohnwagenrennen einsetzen werden.

Die Reiterferien sind bereits vorbei, doch am 8. August findet in Kreutzmannshagen das nächste Reitturnier statt. 15 Privatpferde – vom Shetlandpony bis zum Warmblüter – sind im Stall des Reit- und Fahrvereins im benachbarten Griebenow untergebracht. Seit 13 Jahren gibt es den Platz in Kreutzmannshagen. Der Verein hingegen besteht bereits seit 1997.

Von Carolin Riemer