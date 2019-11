Neues Frühstückscafé will in Grimmen „Perfekte Mischung“ servieren

Grimmen

Die Idee ist simpel: Wenn ihre Geschäftsidee aufgeht, werden Franziska Krökel und Ulrike Matzat den Grimmenern künftig das perfekte Frühstück servieren. Konkret: die „Perfekte Mischung“. So wird das Café heißen, das die beiden Frauen in der Mühlenstraße 6 eröffnen wollen – wenn alles klappt, am 4. Januar. Noch steht „Zu vermieten“ am Schaufenster.

Die ersten Möbel sind bereits eingetroffen. Weiße Stühle mit Holzbeinen stehen im Geschäft, aber auch ein Ölschinken mit Hirsch im Goldrahmen und ein altes Röhrenradio. „Hinzu kommen eine antike Couch und ein Buffet“, erzählt Krökel. „Wir wollen einen Ort schaffen, in dem man sich fast so wohl, wie im eigenen Wohnzimmer fühlt und gern einen zweiten Kaffee bestellt.“

Philosophie: Wer frühstückt, hat sein Leben im Griff

Die Piercerin und ihr Mann betreiben nebenan auch das Studio „Ink“lusiv. Beide hatten die Idee für das Café: „Wir gehen sehr gern frühstücken. Früher waren wir oft im „Markt 7“. Seitdem das Restaurant geschlossen hat, fehlte uns etwas.“ Ihre Geschäftspartnerin bringe die gastronomische Erfahrung mit. Die Gespräche mit Lieferanten stehen noch aus. Gute Qualität sei den Gründerinnen jedoch wichtig.

Ihr Flyer verrät augenzwinkernd die Philosophie der beiden. Frei nach Karl Lagerfeld, der einmal behauptete, dass Menschen in Jogginghose ihr Leben nicht im Griff hätten, sind sie überzeugt: „Leute, die morgens frühstücken, haben ihr Leben im Griff.“

Mehr lesen:

Von Juliane Schultz