Grimmen

Für Kilian und seine Mitschüler aus der Wanderschule wird ab Montag vieles anders. Wenn der Achtjährige nach dem Unterricht den benachbarten Hort der Jugendfreizeit besucht, führt sein erster Weg nach dem Mittagessen zu einer großen Tafel im Flur. Er wird ein magnetisches Foto von sich nehmen und überlegen: „Worauf habe ich Lust? Möchte ich erst auf dem Hof toben, in den Kreativ-Raum zu den Trommeln oder lieber gleich meine Hausaufgaben erledigen?“ Hat er diese Entscheidung getroffen, klickt er sein Foto an die entsprechende Stelle auf der Magnetwand und seine Eltern und Betreuer wissen auf einen Blick, wo sich der Viertklässler gerade befindet.

Jugendamt regte zu Veränderungen an

Modern ist das neue Konzept des offenen Hortes, das ab dem neuen Schuljahr für alle Kinder gilt. Angeregt wurde die Umstellung vom Jugendamt. Die Mitarbeiter befürchteten nach einem Besuch in der Einrichtung, dass die Kinder durch das alte Konzept nicht selbstständig genug über ihre Freizeit bestimmen und dann spätestens in der fünften Klasse überfordert sein könnten. Dann endet nämlich die Betreuung im Hort und viele Kinder sind mehr auf sich allein gestellt. Ein halbes Jahr lang stellte sich das Team um Hortleiterin Carmen Peter (34) auf die Umwandlung von einem geschlossenen zu einem offenen Hort ein. „Jeder konnte seine Befürchtungen und Ideen auf den Tisch legen“, sagt Carmen Peter, die sicher ist, dass das Team an dem neuen Konzept wachsen wird.

Kinder werden selbstständiger

Und auch die Kinder werden in ihren Augen wachsen, denn sie lernen ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Nicht jedes Kind könne sich sofort nach der Schule den Hausaufgaben widmen, sondern brauche zunächst das Spiel. Andere wiederum können erst abschalten, wenn die Pflichten erledigt sind. Und so individuell wie die Kinderseelen sind, können sie ab Montag auch ihre Nachmittage gestalten. Die Gruppen wurden aufgelöst. So können die Kinder auch mehr Freundschaften pflegen.

In der ersten Ferienwoche räumten die Erzieher zusammen mit ihren Ehemännern den Hort um. Während es früher sieben identische Gruppenräume gab, in denen die einen Kinder noch über den Hausaufgaben brüteten und die anderen schon spielten, gibt es nun Themen-Räume: einen Theater, -Kreativ, -Bau- und Multiraum. Dazu kommen zwei Räume im ruhigen Dachgeschoss in denen, natürlich unter Aufsicht zweier Betreuer, Hausaufgaben erledigt werden. Nur den Zeitplan legt jedes Kind eigenständig fest.

Einige Eltern äußerten Kritik

Doch einige Eltern äußerten Kritik an dem neuen Konzept. Sie befürchten, dass die Kinder ihre Hausaufgaben nicht mehr erledigen. Carmen Peter betont: „Ein offener Hort heißt nicht, dass es hier keine Regeln gibt. Die Eltern sollten ihren Kindern mehr Vertrauen schenken. Sie können mehr, als viele denken.“ Auch für die Hortleiterin und ihre Kollegen wird der Job nun noch abwechslungsreicher. An einem Tag betreuen sie die Kinder bei den Hausaufgaben, am nächsten im Kreativ-Raum und tags darauf beispielsweise in der Turnhalle. Auch eine kleine Gartenecke richteten sie ein, die Holzwerkstatt ist neu und künftig servieren sie täglich ein Vesper. 50 Cent kostet die zusätzliche Mahlzeit, die hauptsächlich gesund und schmackhaft sein soll. Ansonsten ändere sich am Preis für den Hort zunächst nichts, sagt Carmen Peter.

Auch sie sei gespannt, wie die Kinder auf die Veränderungen reagieren. Aber sie blickt positiv in die Zukunft: „Früher mussten wir der Masse gerecht werden. Jetzt können wir für jedes Kind in dem Maße da sein, wie sie es sich von uns wünschen.

Der achtjährige Kilian liebt die Trommeln im neuen Kreativraum. Quelle: Carolin Riemer

Von Carolin Riemer