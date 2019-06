Grimmen

Ein Ruhepol verlässt das Pflegedomizil „Kursana“ in Grimmen. 29 Jahre lang war Doris Dillner hier Ansprechpartnerin für ältere Menschen und deren Angehörigen. Sie führte Gespräche mit Interessenten, stellte ihnen das Haus vor, versuchte Wünsche zu erfüllen und Herzen zu wärmen. Kurz: Die Mitarbeiterin der Verwaltung begleitete die Bewohner vom Einzug bis zum Tod. Doch nach insgesamt 35 Jahren im Sozialdienst verabschiedet sich die 63-Jährige nun in den Ruhestand.

Für Heimleiterin Irene Salomon ist das Ausscheiden ihrer langjährigen Kollegin ein großer Verlust. „Sie wirkte so ausgleichend und ruhig. Ihr Einfühlungsvermögen habe ich immer sehr bewundert.“ Auch Doris Dillner ist ein bisschen traurig. Immerhin habe sie die Arbeit mit den Menschen sehr genossen. Oft sei es emotional gewesen. Beispielsweise wenn Angehörige entschieden, dass die eigenen Eltern nicht mehr zu Hause pflegen können und ein Umzug ins Heim, für alle die beste Alternative darstellt. „Dann habe ich versucht zu helfen und wurde oft mit Dankbarkeit belohnt“, sagt sie. Für sie sei es der beste Lohn gewesen, wenn sie helfen konnte.

Die Menschen sind anspruchsvoller geworden

Vielleicht konnte sich die ausgeglichene Dame so gut in ihre Klienten hinein versetzen, weil auch sie ihren Ehemann im Pflegedomizil „Kursana“ betreuen ließ. „Er wurde dort bis zum Schluss sehr gut versorgt und ich wusste, worauf es ankommt, wenn man einen geliebten Menschen in andere Hände geben muss.“

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich nicht nur die Technik rasant verändert. Die Menschen seien auch anspruchsvoller geworden. So stiegen beispielsweise die Nachfragen auf Einzelzimmer enorm an. Im Zuge der Pflege-Reform habe sich ihr Beruf ebenfalls stark gewandelt.

Jetzt hat Doris Dillner Zeit für sich. Und diese weiß sie gut zu nutzen. „Meine Tochter lebt zurzeit in Australien und die möchte ich unbedingt besuchen“, beschreibt sie einen ihrer größten Wünsche. Auch auf das Lesen freut sich die Grimmenerin. Das nächste Buch? „Hab ich schon gekauft. Wie der Titel lautet, ist mir zwar grad entfallen. . . Aber es spielt in Australien.“ Acht Enkelkinder gehören zu ihrer Familie. „Da gibt es keine Langeweile.“ Außerdem singt sie auch im Grimmener Projektchor. Bedanken möchte sie sich für all das Vertrauen, das ihr in den vergangenen Jahrzehnten entgegengebracht wurde.

Ihr Nachfolger ist Dirk Kwasny aus Stralsund. In dieser Woche hat er das Büro von Doris Dillner bezogen und freut sich auf die neuen Aufgaben, die ihn in der Trebelstadt erwarten.

Carolin Riemer