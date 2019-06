Grimmen

Ab kommenden Monat gibt es ein neues sportliches Angebot in Grimmen. Christine Bondör, die jahrelang im Fitnessstudio arbeitete, mietete einen Sportraum in der Volkshochschule und bietet dort nun Rehabilitationssport an. Die 57-Jährige weiß aus Erfahrung, dass der Bedarf in der Trebelstadt sehr groß ist und freut sich auf ihre Teilnehmer. Das Alter spiele für die Aktivitäten keine Rolle.

Egal, ob Herz-Kreislauferkrankungen, Haltungsschäden und Rückenschmerzen, Arthrose, Rheuma oder psychische Beschwerden: „Meine Kurse sind auf die individuellen Beschwerden der Teilnehmer ausgerichtet“, sagt die Diplom-Pädagogin, die vor zehn Jahren eine Ausbildung zur Übungsleiterin abschloss und sich seitdem in etlichen Fortbildungen spezielle Zertifikate aneignete. In kleinen Gruppen, zwischen sieben und maximal zwölf Teilnehmern, möchte sie ihren Kursteilnehmern mithilfe von Atem- und Entspannungstechniken, die sie mit sportlichen Elementen aus dem Yoga, Chi Gong und Tai-Chi verknüpft, ein besseres Körpergefühl verschaffen.

Kosten übernimmt die Krankenkasse

Doch Christine Bondör weiß auch, dass aus Unwissenheit nicht jeder Betroffene den richtigen Weg geht, um das kostenlose Angebot zu nutzen. „Jeder Hausarzt kann die Teilnahme an den Kursen verschreiben, die komplett von der Krankenkasse bezahlt werden“, informiert sie. Und auch ein zweiter Punkt sei ihr sehr wichtig: „Verschreibt ein Arzt den Reha-Sport, belastet es nicht sein Budget.“ 50 bis 120 Sport-Einheiten können verschrieben werden. „Das bedeutet, eineinhalb bis drei Jahre lang sportliche Aktivität.“ Schon oft habe sie erlebt, wie sehr sich Teilnehmer an den positiven Effekt der Bewegung gewöhnten und nicht mehr auf die Kurse verzichten wollten. „Viele Schmerzen und auch psychische Erkrankungen können durch Sport behoben werden“, ist sie sicher.

Zurzeit führt sie die ersten Beratungsgespräche, verteilt Flyer in Apotheken und spricht mit Ärzten. Im Juli möchte sie durchstarten. Falls die Nachfrage so groß ist, wie sie erwartet, wird sie eine Sporthalle anmieten und die Kurse auch am Abend anbieten. Das sei aktuell leider noch nicht möglich. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden mehrere Kurse zwischen 9.30 und 15 Uhr statt. Die genauen Zeiten, oder bei Fragen jeglicher Art, können die Interessierten Christine Bondör auch persönlich unter der 0176/ 420 62 536 kontaktieren.

Carolin Riemer