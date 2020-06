Neues aus Deyelsdorf: In Corona-Zeiten hilft man sich in der Gemeinde

Deyelsdorf

Nach der mehrwöchigen Corona-Pause stand in der Gemeinde nun die erste „richtige“ Gemeindevertretersitzung auf dem Plan. Bürgermeisterin Sandra Boy von der „Freien Wählergemeinschaft Deyelsdorf“ informierte, was sich in den zurückliegenden Wochen in der Gemeinde getan hat, welche Plänen es für den Sommer 2020 gibt und wie es um aktuelle Vorhaben steht.

Welche besonderen Herausforderung stellte und stellt die Corona-Pandemie an die Gemeinde Deyelsdorf?

Die Gemeindevertretung hat sich während der gesamten Zeit nicht getroffen. Jedoch waren wir in ständigem Kontakt. In erster Linie ging es darum, gewisse Hilfen für unsere Bewohner anzubieten. Leider verstarb in dieser Zeit auch ein Bewohner des Ortsteils Bassendorf an Covid-19. Wir haben die Zeit aber, den Umständen entsprechend, gut gemeistert.

Welche Hilfen hat die Gemeinde denn angeboten?

Wir haben durch unsere Feuerwehr angeboten, für ältere Menschen einzukaufen. Dies wurde auch teilweise angenommen. Was mich besonders gefreut hat, dass sich die Bewohner gegenseitig sehr geholfen haben. Ich hatte das Gefühl, trotz der angeordneten Distanz, haben sich viele um ihre Mitmenschen gekümmert.

Die Kreisstraße von Fäsekow nach Techlin wird saniert. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Einschränkungen?

Nach jetzigen Informationen werden die Arbeiten im Juli beginnen und rund sechs Wochen andauern. Die Straße ist während der Sanierungsarbeiten komplett gesperrt. Leute die nach Tribsees wollen, müssen über Grammendorf, Brönkow und Kirch Baggendorf fahren. Dies wird wohl auch den Schulverkehr betreffen. Insbesondere aber unsere älteren Menschen, die auf den Pflegedienst angewiesen sind. Aber auch die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die dann bereits in der Ernte gebraucht werden, müssen andere Wege nehmen.

Was konnte bei der ersten Sitzung nach der Corona-Pause konkret beschlossen werden und was hat sich in den zurückliegenden Wochen in den einzelnen Ortsteilen getan?

Wir konnten einen zweiten Gemeindearbeiter einstellen. Dieser wird auf 20-Stunden-Basis in Deyelsdorf tätig sein. Es gab fünf Bewerbungen und wir konnten uns letztendlich für eine Person aus der Gemeinde entscheiden. Die andere Stelle haben wir von zehn auf 20 Stunden erhöht, so dass wir nun endlich besser aufgestellt sind. Des Weiteren wollen wir uns intensiv um die Straßenbeleuchtung in Bassendorf kümmern.

An den Bushaltestellen gibt es einiges zu tun – was genau?

Wir müssen die Bushaltestellen in den einzelnen Ortsteilen behindertengerecht umbauen und sanieren. Der Bauausschuss wird sich in den nächsten Wochen dem Thema annehmen. In diesem Jahr wird sich diesbezüglich aber noch nichts tun, da die Gemeinde zuerst Förderungen beantragen muss.

Plant die Gemeinde trotz Corona irgendwelche Veranstaltungen für 2020?

Fakt ist, dass in Corona-Zeiten die Geselligkeit auf der Strecke geblieben ist. Sämtliche kleineren Veranstaltungen wie beispielsweise das Osterfeuer mussten in diesem Jahr ausfallen. Im ländlichen Raum spielen diese geselligen Feste eine wichtige Rolle. Hier trifft man sich und dies wiederum stärkt die Gemeinschaft. Derzeit ist unklar, ob es 2020 noch möglich sein wird, Veranstaltungen durchzuführen. Wir müssen einfach abwarten, ob wir unsere traditionellen Deyelsdorfer Wiesn veranstalten können. Es zeichnet sich aber ab, dass diesbezüglich eine kurzfristige Entscheidung fallen wird.

Von Raik Mielke