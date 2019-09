Neuhof: Angeln vom schwimmenden Sessel aus

Neuhof

Als sitze man auf einem Sessel, nur eben mitten auf dem und zum Teil im Wasser. Seele baumeln lassen, die Angelrute ins Wasser halten: Der Belly Boat-Trend ist in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Am Wochenende trafen sich rund 100 Anhänger der Szene in der Marina Neuhof. Um ihrem Hobby zu frönen, aber auch, um den interessanten Sport noch bekannter zu machen.

Eingeklinkt in die Organisation und Durchführung des Events der Bellyboatdriver MV, einer Interessengemeinschaft des Sports, hat sich der Landesanglerverband (LAV) Mecklenburg-Vorpommerns.

Belly Boat fahren ist kinderleicht. Beim ersten großen Treffen der Szene in Mecklenburg-Vorpommern konnten auch Unerfahrene diese Ein-Mann-Schlauchboote ausprobieren.

Belly Boats machen Angelsport für Jugend attraktiver

„Angler haben den Ruf, dass sie gern für sich sind. Solche Treffen wie dieses zeigen, dass es nicht so ist. Und sie fördern die Gemeinschaft, verbinden Jung und Alt“, sagt Dirk Siems, Mitglied des LAV-Präsidiums. Selbst stolzer Besitzer eines solchen Ein-Mann-Schlauchbootes, sieht er noch einen Vorteil für den Angelsport: „Mit den Belly Boats wird der Sport für die junge Generation natürlich auch noch attraktiver“, meint er.

Der 12-jährige Hendrik Manthey aus Tribsees war total begeistert vom Belly Boat. Quelle: Anja Krüger

Wie Recht er damit hat, zeigt sich an der Slipanlage der Marina. Voller Erwartung steht unter anderem der 12-jährige Hendrik Manthey aus Tribsees vor den blauen Minibooten, auf denen Gäste eine Probefahrt machen können.

Seit drei Jahren ist er Mitglied im Anglerverein „Trebelkanal 89“ in Tribsees. Bislang saß er mit seinem Papa Fred Manthey zum Angeln an Ufern oder ist auf Booten mitgefahren.

Handhabung kinderleicht

Nun kann er das erste Mal sozusagen sein eigener Kapitän sein. Einer großen Einführung durch Dr. Kilian Neubert, beim LAV unter anderem zuständig für die Kinder- und Jugendarbeit, bedarf es nicht. Neoprenwathose und Schwimmweste an, Platz nehmen, Schwimmflossen anschnallen: Los geht’s! Schnell hat sich der 12-Jährige eingefuchst, paddelt entspannt durch das Hafenbecken der neuen Liegeplätze der Marina. „Geil!“, lautet sein kurzes, aber aussagekräftiges Resümee seiner ersten Belly Boat-Fahrt, die nicht die einzige bleibt an diesem Tag.

Seine Augen strahlen, als er seinem Papa erzählt, wie einfach die Handhabung ist und wie viel Spaß es macht, sich im Belly Boat auf dem Wasser treiben zu lassen. Ein mögliches Weihnachtsgeschenk? Fred Manthey schüttelt energisch den Kopf. Ganz günstig ist ein Belly Boat nämlich nicht. Zwar gibt es Einsteigermodelle, „aber mit 500 Euro muss man für ein Vernünftiges schon rechnen“, meint er.

Mit der richtigen Klamotte auch im Winter ein Vergnügen

Im Gegenzug haben diese Ein-Mann-Schlauchboote, die laut Neubert als Schwimmhilfe gelten, für Angler mehr Vorteile als nur den Spaßfaktor. „Man gelangt beispielsweise auch an schwer zugängliche Abschnitte“, sagt der Fischbiologe. Er selbst ist bis in den Winter hinein mit dem Belly Boat zum Angeln auf dem Wasser unterwegs, erzählt er. „Mit der richtigen Klamotte ist das kein Problem“, fügt er hinzu.

„Und es ist sicherer als Schlauchboot fahren“, fügt Torben Kagelmacher von der Vereinigung Bellyboatdriver hinzu. Er selbst sei schon bei Windstärke 6 mit dem Belly Boat auf der Ostsee unterwegs gewesen. „Man darf nur nicht seine Kondition überschätzen“, warnt er.

Das Boot, das in jeden Pkw passt Für das Angeln auf dem Fluss oder einem See, aber auch auf der Ostsee und dem Strelasund, werden von Anglern immer mehr sogenannte Belly Boats, kleine Ein-Mann-Schlauchboote, genutzt. Belly Boats brauchen nur eine Luftpumpe, um genutzt werden zu können. Sie passen beinahe in jeden Pkw, sind somit sehr handlich. Ein einfaches Belly Boat wiegt circa 15 Kilogramm. Grundlegend ist ein Belly Boat nur eine Schwimmhilfe. Der Angler sitzt wie auf einem Sessel auf der Wasseroberfläche und steuert problemlos mit den Beinen, die im Wasser sind. Zum Steuern sind Flossen angebracht. Schwer erreichbare Stellen eines Sees oder Flussgebietes lassen sich mit diesen Schwimmhilfen problemlos zu erreichen.

Hartmut Wolthers (67, Mitte) aus Zarrentin wagte sich erstmals in ein Belly Boat. Quelle: Anja Krüger

Von den Vorteilen hat auch der 67-jährige Hartmut Wolthers aus Zarrentin gehört. Wie einen Rucksack hat er sich ein rotes Belly Boat auf den Rücken geschnallt und gesellt sich zu der Gruppe an der Slipanlage.

„Gefahren bin ich mit dem Ding noch nie. Es ist auch gar nicht meins, gehört einem Kumpel, der selbst damit noch nie auf dem Wasser war“, erzählt der Zarrentiner. Er habe von dem Treffen in Neuhof gehört, und fand, es sei eine gute Gelegenheit für die Jungfernfahrt. Letztlich ist auch er begeistert.

Von Grundausstattung bis zur Luxusvariante

Und die Begeisterung steigert sich schließlich noch, als er sich die Modelle der passionierten Belly Boat-Fahrer ansieht. Ausgestattet unter anderem mit Rutenhalter, Echolot, Geberstange, E-Motor, Tisch und Becherhalter sind diese Schwimmhilfen schon die Luxusvarianten der schwimmenden Anglersessel.

Von Anja Krüger