Neuhof: Vom einstigen Wirtschaftsstandort zum idyllischen Dorf am Wasser

Neuhof

Wunderschön am Wasser gelegen mit Blick auf den Deviner Haken und den Strelasund liegt der Ortsteil der Gemeinde Sundhagen. Das war schon immer so, doch blieb dieser hintere Teil des Dorfes bis 1989 nur Wenigen vorbehalten. Die jetzige Marina Neuhof befindet sich auf dem historischen Gelände mit interessanter Geschichte. Familie Wennrich wohnt seit 1977 in Neuhof und hat Folgendes recherchiert: Die Ziegelei Neuhof entstand vor rund 100 Jahren. Bis etwa 1961 wurden hier Ziegel gebrannt.

Vor Ort wurde der Lehm dafür abgebaut. Zunächst war fast jeder Arbeitsschritt Handarbeit und das Material wurde mit Loren, die von Pferden gezogen wurden, herangeschafft. Das Gebäude, in dem sich der Ringofen zum Brennen der Ziegel befand, existiert noch heute. Der Brennvorgang dauerte etwa 30 Stunden. Lastkähne und Lastkraftwagen brachten die fertigen Ziegel zu den Baustellen nach Stralsund und ins umliegende Küstengebiet. Reste des Anliegers findet man gegenwärtig noch an der Nordostseite der jetzigen Steganlage der Marina Neuhof.

Die ehemalige Ziegelei auf dem Gelände der Marina Neuhof Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die Ziegelei wurde zuerst von der Familie Hecht betrieben, der auch das Gut Neuhof gehörte. (Ein Modell der Gutsanlage kann man in der Kirche Brandshagen besichtigen.) Zu Beginn der 1930er Jahre kaufte Familie Müller aus Stralsund die Ziegelei. Nach dem 2. Weltkrieg war sie dann eine Außenstelle der Grimmener Ziegelei. 1953/54 bauten die Bürger Brandshagens das Gebäude, in dem sich jetzt die Gaststätte befindet, zum Kulturhaus um. Ebenso entstanden in dieser Zeit die ersten Doppelhäuser am Strelasund als Wohnhäuser für Angestellte der Ziegelei. Zu Beginn der 1960er Jahre übernahm die NVA der DDR das Gelände und nutzte es bis zur politischen Wende 1989. 1997 begann der Ausbau der Marina Neuhof.

Sabine und Matthias Wennrich kamen als junges Ehepaar nach Neuhof und bezogen eine Dienstwohnung der ehemaligen NVA. Matthias diente bei der Marine auf dem Dänholm. Der Anfang war schwer für die gebürtigen Leipziger im wortkargen Vorpommern. Die schlechte Straße nach Neuhof, der Wohnungszustand und der verwilderte Garten waren nicht Teil des Lebenstraums der frischgebackenen Lehrerin, die ein Kind erwartete. „Aber als die Männer aus der Nachbarschaft gemeinsam das hohe Unkraut mit der Sense abmähten und es anschließend etwas feuchtfröhlich zuging, da war der Damm gebrochen“, erzählt Sabine Wennrich. „Nach einiger Zeit haben wir beschlossen, hier zu bleiben“, erinnert sich das Paar an den etwas holprigen Start in Neuhof.

„Hier war es einfach ideal für unsere Tochter.“

Das langgezogene Grundstück endet direkt am Wasser, mit Blick zur Halbinsel Devin. Es hat sich in einen naturnahen Garten verwandelt. „Hier war es einfach ideal für unsere Tochter. Die Kinder aus der Nachbarschaft haben hier ungestört gespielt und wir Eltern hatten keine Sorge, dass den Kindern etwas passiert“, so Wennrich weiter. Inzwischen erfreuen sich Sabine und Matthias Wennrich an ihrer kleinen Enkeltochter, der sie ähnliche Erlebnisse wie ihrer Tochter ermöglichen möchten. Dazu gehören fröhliches Baden am Naturstrand oder Spaziergänge über das Gelände der Marina.

Ein Blick in die Dorfstraße mit den historischen Häusern, die einst zum Gut gehörten Quelle: Roswitha Pendzinsky

Familie Wennrich besteht aus Menschen, die sich seit Beginn für ihr Dorf und die Gemeinde ehrenamtlich engagieren und auch im Ruhestand kaum kürzertreten. Von Brandshagen kommend beginnt gleich hinter Middelhagen Neuhof. Auf der rechten Straßenseite stehen noch einige Reetdach gedeckte Häuser. Andere wurden dem Stil entsprechend saniert. Sie waren früher Schnitterkasernen und gehörten zum Gut Neuhof. Das Gutshaus ist heute Mehrfamilienwohnhaus.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich überwiegend neue Häuser. Hat man die Häuser passiert, erstreckt sich die weite Landschaft schon mit Blick zum Wasser und einem großen Hügel auf der rechten Straßenseite. Es ist die ehemalige Sondermülldeponie. Es gab viel Streit und Ärger, unangenehme Gerüche, viele Planungen und endlich die große Aufarbeitung der Altlasten. Ende 2014 wurden die Arbeiten beendet und heute ahnen die vielen Urlauber, die jährlich nach Neuhof kommen, nicht, was unter dem großen Hügel im Verborgenen steckt. Die Natur hat das Areal in eine blühende Landschaft verwandelt.

Hobbyimkerin Ruth Struwe – hier mit frisch geschleudertem Honig – hat zusammen mit ihrem Mann ihr heutiges Haus beim Spaziergang entdeckt. Quelle: Roswitha Pendzinsky

An diesem Anblick erfreuen sich auch Ruth und Thomas Struwe, die eine alte Hofstelle zu ihrem Lebensort umgebaut haben. „Mein Mann hatte das Haus bei einem Spaziergang auf dem Deviner Haken entdeckt. Es war zu haben, wenn auch in schlechtem Zustand“, erzählt Ruth Struwe. Sie weiß, das es eine von zwei Hofstellen ist, wo es früher noch einige Nebengebäude gab. Das Paar hat mittlerweile viele junge Bäume angepflanzt. Dass sie natürlich gärtnern, unterstreicht eine Plakette am Haus.

Und es gibt ein neues Gebäude mit dem Charme, als wäre es schon immer da. „Wir nennen es unsere kleine Imkerei“, erzählt die junge Mutter zweier Kinder, die gerade beim Honigabfüllen war, als die OSTSEE-ZEITUNG spontan zu Besuch kam. Das Paar imkert im Nebenerwerb und hat seiner Imkerei den klangvollen Namen „Imkerei am Fischerend“ verliehen. Vielleicht, weil früher das Land am Eingang zum Deviner See „Fischerend“ genannt wurde. Neuhof ist ein schönes Dorf, das durch den Bau der Marina ein touristisches Ziel für Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus geworden ist.

