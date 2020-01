Grimmen

Wenn der Landkreis Vorpommern-Rügen am Freitag erstmals den Neujahrsempfang im Grimmener Kulturhaus „ Treffpunkt Europas“ feiert, muss auch Kanzlerin und Bundestagsabgeordnete Dr. Angela Merkel ( CDU) nicht auf den fast schon obligatorischen Wildbraten verzichten. Der Golfpark Strelasund richtet, genau wie der vorige Gastgeber in Trinwillershagen, ein deftiges und herzhaftes Buffet für die etwa 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen aus.

Von Trinwillershagen nach Grimmen

Seit Januar 2012 luden der Landrat und die Kreistagspräsidentin am Jahresbeginn nach Trinwillershagen in den Saal der Gaststätte „Zu den Linden“ ein – in diesem Jahr ist das anders. Aus Trinwillershagen wird Grimmen. Warum das so ist, dafür liefert Landkreis-Sprecher Olaf Manzke keine klare Erklärung. Es sei doch schön, mal die Lokalität zu wechseln, sagte er nur. Das moderne Haus in Grimmen biete eine passende Alternative und einen großen Saal mit ausreichender Platz-Kapazität.

Frühjahrsputz nach Tanzveranstaltungen

Kulturhausleiter Morten Kabisch freut sich über den Umzug, obwohl er nun mit seinem Team noch arbeitsreicher als sonst in das neue Jahr startet. Für den Neujahrsempfang soll das Haus blitzen. Tiefen-Reinigung ist angesagt. Der Frühjahrsputz läuft bereits am Montag auf Hochtouren. Silvio Dachner (41) und Ramona Schimmelpfennig (50) von der Reinigungsgesellschaft Grimmen tragen etwa 40 Liter einer flüssigen Parkett-Versiegelung auf den 600 Quadratmeter großen Fußboden des Saals auf. Das Parkett ist so alt wie das Kulturhaus – 50 Jahre. Doch nach der fachmännischen Behandlung wird wohl niemand mehr sehen, dass allein im vergangenen November und Dezember etwa 5000 Gäste die Tanzfläche während der Weihnachts- und Silvester-Veranstaltungen strapazierten.

Silvio Dachner versiegelt das Parkett. Fast 40 Liter Wachs sorgen für frischen Glanz. Quelle: Carolin Riemer

Während oben gebohnert wird, schleppt Hausmeister Jörg Wabbel Weihnachtsbäume in den Keller. 26 sind es an der Zahl, dazu kommen mehr als 100 Meter tannengrüne Girlanden, Baumschmuck und weitere Dekorationen, die das Kulturhaus in den vergangenen Monaten in ein festliches Gewand hüllten.

Musikschüler aus Grimmen geben den Ton an

Am Freitag werden unter anderem die „Frau des Jahres“, Sportler und 20 Ehrenamtliche für ihre Leistungen ausgezeichnet. Aus allen 20 Amtsbereichen des Landkreises werden Gäste erwartet – ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung der Region. Doch der Kulturhausleiter sieht dem Neujahrsempfang gelassen und routiniert entgegen. „Wir haben schon so oft große Veranstaltungen organisiert“, sagt er entspannt. Wichtig sei nur, dass die Spuren der Massen-Veranstaltungen schnell beseitigt werden. Morten Kabisch sorgt mit seinem Team unter anderem dafür, dass 150 Sitzplätze an Tischen und 250 Stehplätze zur Verfügung stehen. Während die Orchester-Begleitung von Schülern aus der Grimmener Musikschule kommt, kümmert sich ein 15-köpfiges Team aus dem Golfpark Strelasund um die Verpflegung der geladenen Gäste.

Golfpark Strelasund richtet Buffet aus

Auch hier trifft der Neujahrsempfang auf wahre Profis. Alexander Wegner, gastronomischer Leiter im Golfpark Kaschow, sieht in dem bevorstehenden Abend lediglich in der logistischen Planung eine kleine Herausforderung. „Einen Teil des großen Buffets bereiten wir vor, beispielsweise die Salate. Doch einiges können wir auch erst im Kulturhaus anrichten“, sagt Wegner, der am Freitag parallel eine zweite große Veranstaltung in Kaschow kulinarisch begleitet. Auf die Teller im Grimmener Kulturhaus kommen Wildbraten aus dem Süderholzer Forst, Matjes-Variationen von heimischen Fischern, ein großes Salat-Buffet und süße Desserts. „Herzhaft, deftig und passend zur Jahreszeit, so war es gewünscht“, beschreibt Wegner. Erfahrungsgemäß werde bei derartigen Empfängen eher wenig getrunken. Trotzdem: Sekt darf und wird auch beim Neujahrsempfang in Grimmen nicht fehlen.

Von Carolin Riemer