Am Freitagabend zum Neujahrsempfang nach Grimmen, Sonnabend dann ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau und am Montag zurück in ihre politische Heimat, zum Neujahrsempfang nach Stralsund: Ja, der Terminkalender von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) ist prall gefüllt. Wichtige Termine in ihrem Wahlkreis lässt sie trotzdem nur selten ausfallen.

Am Freitagabend stimmte die Kanzlerin in Grimmen vor etwa 400 Gästen des Neujahrsempfangs des Landkreises Vorpommern-Rügen in lockerer Atmosphäre auch durchaus ernste Töne an. Sie erinnerte beispielsweise, dass 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und vielen Jahrzehnten friedlichen Zusammenlebens auf dem europäischen Kontinent, der Frieden ein durchaus fragiles Gebilde sei, für das hart gearbeitet werden müsse. Zweifellos bezog sie sich in ihrer Rede auf die zugespitzte Situation im Nahen Osten. Sie wünschte sich für das Jahr 2020, dass Menschen nicht nur ihre eigenen Interessen vertreten, sondern sich auch stets in die „Schuhe der anderen stellen“. Das funktioniere in der Familie genauso wie zwischen Staaten.

Merkel nahm sich Zeit für Landwirte

Vor dem Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ wurde Merkel von Landwirten in ihren Traktoren empfangen. Kritische Plakate prangten an ihren Schleppern. Und die Kanzlerin nahm sich Zeit für ein Gespräch mit ihnen. Auch in ihrer Rede ging sie auf die Probleme der Landwirte ein, denn die bereiten ihr „Kummer und Sorgen“. Angela Merkel erntete großen Applaus, als sie betonte, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftssektor sei, der in Deutschland ein gutes Zuhause haben müsse. Zum Klimawandel sagte sie: „Die Menschen in Deutschland müssen zwar die Art zu leben verändern, aber nicht den Wohlstand aufgeben.“

Insgesamt schienen sich die geladenen Gäste im Grimmener Kulturhaus sehr wohlzufühlen. „Wir sind aus einem Rhythmus ausgebrochen“, sagte Landrat Stefan Kerth ( SPD), der zusammen mit Kreistagspräsidentin Kathrin Meyer ( CDU) als Gastgeber des Neujahrsempfangs gilt. In den vergangenen acht Jahren fand die Veranstaltung in Trinwillershagen statt. Kerth, der den Abend unter dem Motto „Lehre hat goldenen Boden“ laufen ließ, berichtete in gewohnt lockerer Art von dem Bau des neuen Berufsschulcampus, der fleißigen Umsetzung des Glasfaserausbaus und der fortschreitenden Digitalisierung. Als Proviant für ihre Reise nach Moskau überreichte er Kanzlerin Merkel ein Paket mit regionalen Köstlichkeiten.

Die Frau des Jahres aus Bad Sülze

Doch der Empfang ist nicht unbedingt eine Veranstaltung der langen Reden, sondern ehrt traditionell auch die Menschen, die ihre Freizeit für ein Ehrenamt opfern. Zur „Frau des Jahres“ wurde Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer ernannt. Es waren zwei Besonderheiten, die die Jury sehr beeindruckte. Zum einen die liebevollen Worte, mit denen sie von den Menschen beschrieben wurde, die sie für die Auszeichnung vorschlugen. Zum anderen die Anzahl der Unterzeichner des Briefes. „Frau Schmutzer, gab es überhaupt einen Menschen in Bad Sülze, der diesen Brief nicht unterschrieben hat“, fragte Landrat Kerth lachend. Doris Schmutzer ist seit fast 20 Jahren engagierte Bürgermeisterin des Ortes und habe stets ein offenes Ohr für ihre Bürger. Sie ist aber auch Mitglied im Kreistag und führt eine Zahnarztpraxis in Bad Sülze. Sie fühle ihren Mitmenschen eben doppelt auf den Zahn, hieß es.

Die Kulturpreisträgerin aus Ribnitz-Damgarten

Der „Kulturpreis des Jahres 2019“ ging an Gabriele Raskop, die seit mehr als zehn Jahren die Galerie im Kloster in Ribnitz-Damgarten leitet. Sie sorgt nicht nur für Ausstellungen, sondern setzte sich auch für die Modernisierung und Restaurierung der Galerie ein. Das Herzstück stellt das Lyonel-Feininger-Kabinett dar. Gab es hier zu Gabi Raskops Amtsantritt noch zwei Originale des berühmten Bauhausmeisters, so sind es aktuell bereits zehn der kostbaren Werke. Doch die Galerie-Leiterin leistet noch mehr: Sie betreut die Artothek der Stadt Ribnitz-Damgarten und pflegt die Kunstsammlung des Landkreises. Man sollte meinen, Gabi Raskop sei damit ausgelastet, doch sie hilft zusätzlich auch Weihnachtsmärkte und Sommerfeste im Klosterhof zu organisieren, leitet Kunstprojekte für Kinder und Workshops. Die beiden Frauen nahmen ihre Auszeichnung und die dankenden Worte bescheiden entgegen.

Die Sportler des Jahres aus Grimmen

Die „ Sportler des Jahres 2019“ heißen Romy Gramowski, Max Becker, Julia Freese und Tim-Luka Schmidt. Eigentlich hätte jedes Mitglied der Mannschaft es verdient, einzeln für sich ausgezeichnet zu werden. Die Jugendlichen gehören zum „Polizeischützenverein Grimmen 1990“ und vertraten in der olympischen Disziplin Wurfscheibenschießen Mecklenburg-Vorpommern bei den Deutschen Meisterschaften in München. Ihre Leistungen waren enorm. Romy Gramowski und Julia Freese wurden in ihren Altersklassen Deutsche Meisterinnen. Zusätzlich stellte Romy noch einen neuen deutschen Rekord auf. Die jungen Männer wurden Vize-Meister. Gemeinsam schafften sie es in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz der Deutschen Meisterschaft.

Ausgezeichnte Ehrenamtler 20 Ehrenamtler aus dem Landkreis erhielten für ihre Arbeit Auszeichnungen. Heide Michaelis aus Stralsund, Wilfried Harfenmeister aus Stralsund, Ingrid Knopf aus Grimmen, Helga Obst aus Putbus, Horst Freybier aus Lauterbach, Thomas Reichenbach aus Klausdorf, Regina Marquardt aus Barth, Jürgen Pilzecke aus Barth, Alfred Schlacht aus Bergen, Holger Becker aus Born, Frank Schröder aus Miltzow, Dieter Landes aus Greifswald, Otto Urbach aus Sellin, Marlies Mucha aus Negast, Flora Klinkenberg aus Wiek, Brigitte Griepentrog aus Lindholz und Margot Ziegel aus Gingst.

Von Carolin Riemer