Neun Hasen aus Stall in Grimmen gestohlen

Grimmen

Nur kurz hatte der 70 Jahre alte Mann aus Grimmen seine Kaninchen aus den Augen gelassen: Am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr stahlen bislang noch unbekannte Täter neun Hasen aus ihrem Stall in der Gartenanlage Hoikenrade des Eulenweges. Die Diebe knackten ein Vorhängeschloss und richteten insgesamt einen Schaden an, den die Polizei auf 150 Euro schätzt.

Wer Aussagen zu dem Vorfall machen kann, sollte sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570 melden.

Von Carolin Riemer