Grimmen

Chefsalat, Souflaki, Souzouki, gefüllte Bifteki oder Gyros – lange mussten die Liebhaber griechischen Essens auf die Köstlichkeiten verzichten. Am Pfingstsonntag durfte auch das Grimmener Restaurant „Kreta“ nun wieder öffnen. Die OSTSEE-ZEITUNG war dabei und begleitete Restaurant-Chef Vasileios Koultoukis durch den ersten Abend nach der monatelangen – coronabedingten – Schließung.

„Es ist schon ein Gefühl von Freiheit“

Es ist 18 Uhr am Sonntagabend. Vasileios Koultoukis begrüßt vor der Terrasse seines griechischen Restaurants „Kreta“ die nächsten Gäste. Eine kurze Kontrolle des negativen Testergebnisses und schon wird die Familie zu ihrem reservierten Tisch gebracht. „Dass man vorher einen Test braucht, ist natürlich etwas umständlich. Jedoch wollten wir unbedingt mal wieder gemeinsam Essen gehen und uns verwöhnen lassen“, sagt Franziska Eckert.

Während Familie Eckert erst einmal in aller Ruhe die Karte durchblättert, ertönt aus der Küche ein „Dong“ – wer schon mal beim Griechen war weiß, dass die nächsten Gerichte fertig sind. Schnellen Fußes geht Vasileios Koultoukis zur Küche und trägt die nächsten deftigen Köstlichkeiten raus. Dieses Mal auf die Terrasse, wo Janko Killmann gemütlich in der Sonne sitzt. „Es ist schon ein wenig kurios. Man freut sich wie ein kleines Kind, dass man mal wieder in einem Restaurant sitzen darf. Selbst die Bestellung aufgeben, war ein wenig ungewohnt“, meint er und sagt: „Zum Abend hin wurde das Wetter so schön, dass wir uns kurzfristig entschieden haben. Auf der Terrasse braucht man keinen negativen Test. Es ist schon ein Gefühl der Freiheit.“

Trotzdem noch immer viele Außer-Haus-Essen

Und nach diesem Gefühl scheinen sich sehr viele Gäste lange gesehnt zu haben. Zumal das Restaurant „Kreta“ aktuell die einzige Lokalität direkt in der Trebelstadt ist. „Als bekannt wurde, dass es wieder losgehen kann, hat mein Telefon im Minutentakt geklingelt“, beschreibt der Grieche. Doch viele wollten sich auch einfach erstmal nur informieren, an welche Regeln man sich nun bei einem Gaststättenbesuch zu halten hat.

„Es gab einige Anfragen, ob ich die Leute dann vor dem Restaurant testen könnte“, sagt Vasileios Koultoukis und erklärt: „Aktuell ist dies nicht möglich. Die Abläufe müssen sich auch erst einspielen. Die meisten Gäste hatten sich aber gut vorbereitet und ihre Tests mitgebracht.“ Vor dem Restaurant machten sie diese dann und konnten anschließend nach kurzer Wartezeit in die Lokalität eintreten.

Denn bei einem Besuch am Sonntagabend besteht in Grimmen lediglich die Möglichkeit eines Selbsttests. Testzentrum und auch die Apotheken haben zu dieser Zeit schon länger als 24 Stunden geschlossen. Und älter darf das Testergebnis zum Zeitpunkt des Gaststättenbesuchs ja nicht sein.

Positive Resonanz nach erstem Öffnungstag

Trotzdem ist Vasileios Koultoukis glücklich und zeigt dies seinen Gästen mit vielen Gratis-Ouzos. „Es macht einfach Spaß wieder Gäste empfangen zu können. Dies ist mein Leben und es hat mir so gefehlt“, beschreibt er und sagt: „Natürlich haben meine Stammkunden sich auch in Zeiten der Schließung ihr Essen bestellt und dann zuhause gegessen. Aber dies ist einfach nicht das Gleiche.“

Ähnlich sieht es Besucherin Martina Dummer. „Direkt aus der Küche – frisch serviert – schmeckt es einfach viel besser“, sagt sie. Und so waren am Ende des ersten Öffnungstages alles zufrieden. „Jetzt muss es nur noch wärmer werden, damit die Leute auch in den Abendstunden auf der Terrasse verweilen können“, findet Vasileios Koultoukis, der bis vor wenigen Tagen noch bei seiner Familie in Griechenland war. „Ich habe die Zeit genutzt und meine Heimat besucht. Dort betrug die Temperatur 31 Grad Celsius. Aber so warm muss es für mich gar nicht sein“, findet er.

Von Raik Mielke