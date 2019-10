Neustart nach Flucht: Berufsschullehrer aus Syrien wird in Grimmen nun Erzieher

Grimmen

Ahmed Methkal kennt den nackten Kampf ums Überleben. Mit den Menschen, denen die Flucht aus der DDR gelang oder die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem heutigen Polen vertrieben wurden, teilt er die Erfahrung von Angst und Verlust. In Grimmen fand er ein neues Zuhause.

Es ist ein sonniger Mittwochmorgen. In die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden zieht Leben ein. In der Küche von Christine Helle-Koch wird das Mittagessen vorbereitet. Neun Hausbewohner und Helfer werden hier später wie üblich gemeinsam essen. Einer von ihnen ist Ahmed Methkal, der hier eine vierjährige Ausbildung zum Erzieher absolviert und die Hausgemeinschaft unterstützt.

Aus Damaskus in die vorpommersche Dorfgemeinschaft

Während der Syrer Kaffee einschenkt, beginnt er zu erzählen: „Ja, ich muss auch kochen, wenn ich vormittags Dienst habe.“ Dann gebe es auch mal Falafel, frittierte Bällchen aus Kichererbsen, oder Taboulé, ein Salat aus Weizengrieß mit viel Petersilie. Doch heute hat er Spätdienst und ist für den Spieleabend zuständig.

Nachmittags ist er meist in der Holzwerkstatt, leitet dort die Mitarbeiter an und baut selbst Möbel, die auf Märkten oder im Hofladen verkauft werden. Außerdem begleitet er die Bewohner zu Einkäufen oder Arztterminen. In der Gemeinschaft leben Erwachsene mit Lern- und Denkbehinderungen.

2015 aus seiner Heimat geflohen

Ahmad Methkal lächelt, während er spricht. Sein Deutsch ist fließend, dabei konnte er kein einziges Wort, als er nach Grimmen kam. Im November 2015 war er in seiner Heimat aufgebrochen: Er habe nicht kämpfen und andere Menschen töten wollen, sagt er.

Gut behütet, mit acht Geschwistern, wuchs er in der Nähe von Damaskus auf. Sein Vater ist noch heute Lehrer und auch Methkal schlug diesen Weg ein. „Ich habe eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Das gab es hier früher ja auch.“ Er schloss ein Studium im Bereich Maschinenbau ab, absolvierte den Wehrdienst und legte schließlich die Eignungsprüfung zum Berufsschullehrer ab. Das war ein Jahr, nachdem der Krieg in Syrien ausgebrochen war.

Dennoch wurde er verbeamtet und bildete junge Menschen aus, während zeitgleich eine Hälfte der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde: „Das Leben ging weiter, nur mit dem Unterschied, dass mal jemand plötzlich nicht mehr kam, weil er einen Verwandten, ein Bein oder sein Haus über Nacht verloren hatte.“

700 Dollar für einen Platz auf dem Schlauchboot

Im jungen Berufsschullehrer wuchs die Angst, zur Armee eingezogen zu werden. Also beschloss er zu fliehen. „Als Beamter bekam ich eine Erlaubnis, über das Wochenende in den Libanon zu reisen. Das muss man sich so vorstellen, wie zu DDR-Zeiten. Da durften Rentner ja auch zu Besuch in den Westen fahren.“ Von dort nahm er einen Flug in die Türkei und erkaufte sich für 700 Dollar einen Platz auf einem Schlauchboot. Er beschreibt ein erstaunliches Code- und Pfandsystem, das dem Flüchtenden garantiert, auf einem Boot mitgenommen und nicht zurückgelassen zu werden. „Das ist ein richtiger Markt dort. Mit der Angst von Menschen wird ein großes Geschäft gemacht.“

Weil er nicht schwimmen kann, kaufte er sich eine Rettungsweste. Doch es stellte sich heraus, dass sie nur mit Pappe gefüllt war und ihn im Notfall in die Tiefe gezogen hätte. Eines Nachts bekam er die Nachricht, dass das Boot bereit sei. 38 Menschen stiegen mit ihm ein, darunter zwölf Frauen und neun Kinder. „Auch jemand ohne Beine war dabei, die hatte er im Krieg verloren.“ Einen Bootsführer gab es nicht. Jemand aus der Gruppe musste das Ruder übernehmen. Sie steuerten auf die griechische Insel Lesbos zu, orientierten sich an den Lichtern des Flughafens. „Natürlich wussten wir von Anfang an, dass es gefährlich ist, aber es spielt doch keine Rolle, ob man im Feuer der Bomben oder im Wasser stirbt.“

„Die Papiere sind noch wichtiger als das Geld.“

Er erreichte das Ufer. Per Bus, Bahn und zu Fuß durchquert er Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Ungarn und Österreich. Immer begleitet von der Angst, ausgeraubt zu werden. „Die Papiere sind noch wichtiger als das Geld.“ Überall neue Erfahrungen mit dem Militär. Überall andere Registrierungsverfahren. Tagelanger Schlafentzug, Hunger und schmerzende Glieder wurden seine Begleiter. Und nach Wochen endlich: Deutschland. In Hamburg holte ihn sein Bruder, der schon ein Jahr zuvor die Flucht gewagt hatte, vom Zug ab. Die Erleichterung zeichnet sich noch Jahre später in Ahmad Methkals Gesicht ab, wenn er an diesen Tag denkt.

Viele weitere Stationen später kam er in Grimmen an. Lernte Deutsch, fand eine Wohnung und brachte sich ein: Er begann selber zu dolmetschen, absolvierte Praktika im Kindergarten und als Elektriker, arbeitete ehrenamtlich im SOS-Familienzentrum und bekam schließlich das Angebot, sich zum Erzieher ausbilden zu lassen.

Helle-Koch : Hochachtung für den Kollegen

Als Methkals Bericht endet, ist schon fast das Essen fertig. Christine Helle-Koch spannt ihn schnell ein – die Quarkspeise muss angerührt werden. Sie gibt zu, die Einzelheiten seiner Flucht noch nicht zu kennen: „Stückweise erfahre ich immer mehr von Ahmads Geschichte. Wir sind ja Kollegen, und ich empfinde Hochachtung für ihn.“

Lesen Sie auch:

Wer kennt das Fräulein Mohn aus Grimmen?

„Die MZ war mein Türöffner zu den Menschen im Osten“

Fast 17.000 Asylsuchende aus Deutschland abgeschoben

Von Juliane Schultz