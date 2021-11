Niederhof

Der Ortsteil der Gemeinde Sundhagen ist über die Gemeindegrenzen hinaus sehr bekannt. Viele Menschen verbinden den idyllischen Küstenort sicherlich mit der Kormorankolonie, die sich im 25 Hektar umfassenden Naturschutzgebiet befindet. Andere, die als Kinder im Kreisferienheim das Schwimmen erlernten, werden ebenfalls schöne Erinnerungen haben. Es gab das Weiße Schloss, das einem Brand zum Opfer fiel, oder das schöne Strandschloss. Der Jüdische Friedhof in der großzügigen Parkanlage, die zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist. Über all das und noch viel mehr hat Ingeborg Wagner recherchiert und eine Ortschronik verfasst.

Das Naturschutzgebiet in Niederhof Besuch ist auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Bettina Voigt ist die Enkelin, die 1996 das Grundstück ihrer Großeltern übernahm. „Ich habe nur gute Erinnerungen an meine Kindheit in Niederhof. Ich war mit meinen Cousins und Cousinen meist die ganzen Sommerferien hier. Unser Opa hat uns von Wüstenfelde mit Pferd und Wagen abgeholt. Wir hatten zwar auch alle unsere Aufgaben zu machen, aber es war immer schön“, erzählt die inzwischen 61-Jährige, die in Leipzig aufgewachsen ist. Ihre Großeltern bekamen im Zuge der Bodenreform Land und haben sich Stück für Stück eine Gärtnerei aufgebaut, obwohl beide Lehrer waren.

Dorfchronik durfte früher nicht gedruckt werden

„Mit Pferd und Wagen ist Opa Heinrich nach Stralsund zum Markt gefahren, um Obst, Gemüse und Pflanzen zu verkaufen. Meine Oma habe ich meist auf den Knien liegend im Garten in Erinnerung“, erinnert sich Voigt. Ingeborg Wagner hat in Archiven recherchiert, in Büchern und Heften gelesen und Erinnerungen älterer Niederhofer zusammengetragen und aus Anlass des 30. Republikgeburtstages die Chronik geschrieben. „Meine Großmutter hat die Chronik für die Niederhöfer geschrieben und wollte sie als Broschüre drucken lassen. Aber das wurde damals nicht genehmigt. Wahrscheinlich war da zu viel gräfliche Geschichte enthalten“, vermutet die Enkelin.

Bettina Voigt und ihr Mann Bernhard haben das Haus mit Stallteil nach ihren Wünschen umgebaut und die ehemalige Gärtnerei in einen großen Naturgarten umgestaltet und pflegen das gärtnerische Erbe des großen Areals. Aktuell dreht sich alles um die Apfelernte. Neunzehn alte wohlschmeckende Sorten stehen auf dem Gehöft. Sogar Familienhund Arthur beißt gerne mal in einen Apfel.

Bettina und Bernhard Voigt in ihrer „Apfelschatzkammer“ mit der Ernte von 19 verschiedenen alten Apfelsorten Quelle: Roswitha Pendzinsky

Ehepaar Voigt wohnt ganz in der Nähe des ehemaligen Strandschlosses. In der Chronik ist zu lesen: „Am 14. Juli 1899 brennt das alte Haus am Strand, der Wohnsitz der meisten Arbeitskräfte des Hofes, durch Blitzschlag ab. Die Gräfin von Bismark-Bohlen (Gräfin Lehnchen) erbaut die drei Leutehäuser im Schweizerstil südlich der Koppel und für sich auf dem Platz des abgebrannten Hauses das neue Strandhaus, sehr hoch, dreigeschossiges Fachwerk mit rotem Schleppdach, mit Blick auf den Strelasund.“

Nach Kriegsende wurde das Haus mit Flüchtlingen belegt. Im großen Saal wurde für die Niederhöfer Kinder eine Vier-Klassen-Schule eingerichtet. Die Lehrerin bekam auch eine kleine Wohnung im Haus. Das Strandhaus verfiel. Grund war der Holzwurm, so dass es schließlich 1972 abgerissen werden musste. Aber schon vorher zog rund um das architektonisch einmalige Gebäude Leben ein. Auf dem Areal wurde erst gezeltet, später in Bungalows in den Sommerferien übernachtet. Seit 1967 wurden hier jährlich Schwimmlager durchgeführt. Es war für viele Jahre Kreisferienheim.

Ältester Niederhofer war früher Hausmeister im Ferienheim

Werner Knoblauch war 22 Jahre lang als Hausmeister die gute Seele im damaligen Kreisferienheim. „Ich bin Flüchtling aus Ostpreußen und 1947 hier gelandet. Aber meine Frau war eine echte Niederhöferin“, erzählt der 93-Jährige. Der Senior wohnt seit 1951 in einem der drei ehemaligen Leutehäuser. „Mein Vater hat hier eine Siedlung bekommen. Ich habe ihn dabei als junger Bengel unterstützt. Später habe ich in der LPG gearbeitet, genau wie meine Frau“, erklärt Knoblauch. Und dann hat ihm der Zufall die Arbeit als Hausmeister beschert.

Werner Knoblauch mit einer Ansicht des ehemaligen Strandschlosses, das seit 1972 nicht mehr steht Quelle: Roswitha Pendzinsky

Werner Knoblauch erinnert sich gerne an die Zeit und beschreibt: „Ja, da war immer viel los. Im Haupthaus waren 40 Betten und in den Bungalows auch noch 60. Im Winter waren immer Schulungen und auch viele Feste. Aber es hat Spaß gemacht.“ Der Rentner kann immer noch seinen Alltag alleine bestreiten, hat aber inzwischen die Unterstützung von seinem Sohn, der im Obergeschoss wohnt. „Wir haben hier alles friedliche Nachbarn. Es lebt sich gut hier“, resümiert der älteste Einwohner von Niederhof.

Hauptstadttrubel eingetauscht gegen Dorfidyll mit Wassernähe

Über die Wahl sich in Niederhof nieder zulassen, sind auch Marie-Luise und Hans Sandau froh. Die ehemaligen Berliner suchten ein Grundstück in Wassernähe. „Wir waren auf der Suche und sogar in Niederhof. Und als wir wieder zurück in Berlin waren, lasen wir die Anzeige in unserer Tageszeitung. Als wir uns das vor Ort angesehen haben, waren wir gleich begeistert“, berichtet das Ehepaar, das gerne segelt und deshalb einen Hafen in der Nähe suchte. Das Holzhaus wurde dem Stil mit den zwei Giebeln angepasst. Der Bau zog sich hin, denn 1994 waren beide noch im Arbeitsleben.

Seit 2000 war das Haus ihr Ferienziel, bevor sie 2011 endgültig das Hauptstadtleben hinter sich ließen und nach Niederhof zogen. „Hier bin ich genau richtig. Ich jogge viel, genieße aktuell die vielen Kraniche. Es ist ein ruhiges schönes Leben“, fasst Marie-Luise Sandau zusammen, die auch leidenschaftlich gärtnert.

In der 63-seitigen Chronik ist sehr viel Geschichtliches zusammengetragen, sie beinhaltet manche Anekdote und ist ein Zeitzeugnis. Was damals wie heute gilt, Niederhof ist ein Dorf mit viel Historie und einem urigen Park, der zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist.

Von Roswitha Pendzinsky