Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat seit Tagen die niedrigste Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt sank der Wert zwei Tage in Folge sogar unter die Marke von 50 – für Mittwochabend lag Vorpommern-Rügen bei 44,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Der Wert weckt in Stralsund, auf Rügen und dem vorpommerschen Umland Hoffnung auf Lockerungen – doch trotz dieser guten Entwicklung sind diese nicht in Sicht. Die Landesregierung hält strikt an ihrer Corona-Schnelltest-Strategie fest – auch ein temporäres Aussetzen ist nicht vorgesehen.

„Ich fürchte, dass ist nur die Momentaufnahme nach dem langen Osterwochenende“, sagt Stefan Kerth (SPD), Landrat von Vorpommern-Rügen und verweist auf die Corona-Landesverordnung MV. Gemäß Paragraph 13a sei die Voraussetzung für Öffnungsschritte eine Inzidenz von unter 50 – an mindestens sieben Tagen in Folge. „Das kann ich mir für die nächsten Tage schwer vorstellen“, sagt Kerth. „Gern lass ich mich aber von einer besseren Realität einholen. Dann bleibe ich bei meinem Kurs: Die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber uns als Kreis bietet, werde ich je nach aktueller Lage im Landkreis ausschöpfen.“

Trotz niedriger Inzidenz: Kein Aussetzen der Testpflicht geplant

Auch ein temporäres Aussetzen der Testpflicht für Einzelhandel und körpernahe Dienstleistung wird es momentan nicht geben. „Auch dafür müsste die Inzidenz sieben Tage stabil unter 50 liegen“, sagt der Landrat.

In seiner Gewalt befindet sich diese Entscheidung momentan ohnehin dennoch nicht. Denn hier zeigt die Landesregierung klare Kante. „Die Testpflicht wird nicht gekippt. Nicht bei einer Inzidenz unter 50 – und auch nicht bei einer Inzidenz unter 35“, heißt es auf OZ-Nachfrage aus Schwerin von einem Regierungssprecher. Was am 31. März in MV mit der neuen Teststrategie begonnen und ab dem 6. April fast überall in MV verschärft wurde, wird viele Händler, Dienstleister und auch Kunden also weiter beschäftigen.

Andere Lockerungen bei stabiler Inzidenz unter 50 möglich

Schwerin stellt andere Lockerungen in Aussicht, die ein Landkreis – wenn er sieben Tage unter 50 bleibt – durchführen könnte. So könnte die zusätzliche Terminpflicht für den Einzelhandel und für kulturelle Einrichtungen wie Museen entfallen. „Auch über den Sport könnte der Kreis frei entscheiden“, heißt es. „Bis zu zehn Personen könnten dann wieder im freien trainieren.“

Aktuell ist laut Landesverordnung so gut wie kein Erwachsenensport mehr möglich. Auf Trainingsflächen dürfen derzeit maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen lediglich Individualsport betreiben.

Von Kay Steinke