Hilferuf - „Night of Light“ in Stralsund: Darum leuchten Montagabend so viele Gebäude in bedrohlichem Rot

Wegen der Pandemie steht die Veranstaltungsbranche deutschlandweit am Abgrund. Auf den Notstand soll jetzt bundesweit aufmerksam gemacht werden. Auch in Stralsunder machen mehr als 20 Veranstalter mit. Das fordern sie.