Noch in diesem Jahr bekommen Elmenhorster vernünftiges Handynetz

Noch in diesem Jahr soll Elmenhorst nicht mehr zum „Tal der Ahnungslosen“ gehören. Bürgermeister Rudi Wendorf ( CDU) blickt positiv in das neue Jahr: „Spätestens im Herbst wird ein 40 Meter hoher Mobilfunkmast errichtet, der uns endlich den gewünschten Handy-Empfang liefert.“

Auch der Bürgermeister hat es gründlich satt, sein Haus für ein Telefonat mit dem Handy zu verlassen und sich an die Straße zu stellen. „Dann kommt ein Traktor, dann ein Milchauto und den Anrufer versteht man dann auch nicht mehr.“ Wendorf nimmt den schlechten Empfang noch mit Humor, aber 2020 soll endlich Schluss damit sein. Der Vertrag mit der Telekom ist beschlossene Sache.

98 Prozent der Glasfaserkabel liegen in der Erde

Der neue Mast soll im Krummenhäger Weg, nahe dem Ortsausgang, errichtet werden. Dieser Standort wurde zusammen mit dem Bauamt Stralsund ausgewählt. Wichtig war Wendorf nicht nur, dass er verträglich mit den Anwohnern sei, sondern dass neben der Telekom auch andere Mobilfunk-Anbieter ihre Antennen auf dem Mast installieren können.

Rudi Wendorf, Bürgermeister Gemeinde Elmenhorst Quelle: Alexander Müller

Gut voran sei es auch mit dem Verlegen der Glasfaserkabel gegangen, zu 98 Prozent seien sie in Elmenhorst bereits in die Erde gekommen. Nun befände sich Wendorf fast täglich im Gespräch mit der Telekom, damit das schnelle Internet auch möglichst schnell zu den Einwohnern kommt.

Neuer Investor für Photovoltaik-Anlage

Weniger gute Nachrichten verkündet Rudi Wendorf hingegen, wenn es um den Bau der Photovoltaik-Anlage in Neu-Elmenhorst geht. Der ursprüngliche Investor, die Agrargesellschaft Elmenhorst, könne das Projekt nicht wie geplant allein stemmen. Zum Einspeisen des in Elmenhorst gewonnenen Stroms, hätte die Agrargesellschaft ein 7,5 Kilometer langes Kabel in Richtung Stralsund verlegen müssen. „Betriebswirtschaftlich hätte sich das für die Agrargesellschaft nicht gelohnt. Aber sie haben einen neuen Investor ausfindig gemacht, der die Anlage übernehmen will.“

Der Bürgermeister ist froh, dass das Projekt nicht sterbe. Immerhin sollen auf der Fläche nahe der Bahngleise 33 000 Module installiert werden, die 2500 Haushalte mit grünem Strom versorgen können. „Das soll unser Beitrag zum Klimaschutz werden“, sagt Rudi Wendorf, der sich jedoch noch in Schweigen hüllt und nicht verrät, wer anstelle der Agrargesellschaft in die Photovoltaik-Anlage investieren wird.

Ein neues Auto für die Feuerwehr

Für das kommende Jahr hat sich die Gemeindevertretung allerhand vorgenommen. In den frisch beschlossenen Haushalt planten die Vertreter 20 000 Euro für die Sanierung der Wittenhäger Straße ein. Möglich sei das nur durch die Förderung aus der Infrastrukturpauschale. 50 000 Euro bekommt Elmenhorst jährlich. Geld, das auch der Feuerwehr und der Kita zugute kommt.

Das Programm des Landes „Zukunftsfähige Feuerwehr“ mache es ebenfalls möglich, einen Antrag auf ein neues Feuerwehrfahrzeug zu stellen. Das sei auch bitter nötig. „Unser Feuerwehrauto rostet an allen Stellen, ist etwa 25 Jahre alt und durch den nächsten Tüv würden wir es wohl nicht mehr bekommen.“ Rudi Wendorf bringt derzeit den Antrag auf den Weg.

Fast eine Million Euro Schulden

Sorgen bereitet dem Bürgermeister jedoch die miserable Haushaltslage Elmenhorsts: Fast eine Million Euro Schulden und jährlich kommen etwa 120 000 Euro dazu. Da Eltern keine Gebühren mehr für die Betreuung im Kindergarten zahlen müssen, sondern nur noch die Verpflegung, erwartet die Gemeinde auch an dieser Stelle höhere Ausgaben.

Zahlte sie bislang noch 85 000 Euro, sind es nun 120 000 Euro pro Jahr. „Ich bin nur froh, dass ich so gute Gemeindevertreter habe. Wir diskutieren ordentlich und treffen fundierte Entscheidungen. Ich bin sehr zufrieden und freue mich, dass die Bürger im vergangenen Jahr eine so gute Wahl getroffen haben.“

