Niepars

Romantische Landschaftsaufnahmen, Schnappschüsse aus der Vogelwelt und so manches Foto von den anderen Tieren, die in Nordvorpommern zu Hause sind – all das haben Naturliebhaber, aber auch Spaziergänger mit ihrem Fotoapparat festgehalten. Ob mit der großen Kamera und Teleobjektiv oder einfach nur mit dem Handy – 3o stimmungsvolle Momentaufnahmen lagen der Jury nun vor, um die schönsten Fotos zu küren.

Am 21. Januar hatte das Projektteam des Naturschutzgroßprojektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ vom Landkreis Vorpommern-Rügen gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG in Stralsund zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Die Projekt-Halbzeit war ein schöner Anlass, die vier schönsten Fotos aus unserer Waldlandschaft zu suchen – je eins passend zu jeder Jahreszeit.

Von der Vielfalt der Fotos beeindruckt

„Was uns besonders gefreut hat, dass viele ganz unterschiedliche Fotos von den Leserinnen und Lesern eingesandt wurden. Vor allem wunderschöne Bilder von Vorpommerns Wäldern aus dem Herbst. Und die Wahl fiel uns als Jury auch nicht ganz leicht“, sagt Dr. Nicole Wasmund, Leiterin des Großprojektes, das sich von Stralsund über Ribnitz bis Franzburg erstreckt und vom Landkreis Vorpommern-Rügen betreut wird.

Philipp Wagenknecht aus Zansebuhr siegte in der Sommerwertung. Quelle: Nicole Wasmund

Jetzt wurden schon mal die ersten drei Gewinner ausgewählt, nämlich für Frühling, Sommer und Herbst. Ein Foto vom Frühling, das junge Fuchswelpen beim Sonnenbaden zeigt, stand in der Jury-Gunst ganz weit oben. Aufgenommen wurde es im April von Verena Klein aus Stralsund. „Das war ein unglaublich schöner Moment“, berichtet die junge Frau bei der Preisübergabe strahlend. Die Gewinner konnten sich übrigens über Präsente der Ostseemühle freuen.

Frühlingssieger: Welpenparade im Forstrevier Lendershagen

Und so entstand das Bild: „Ich war an einem Praktikumstag mit dem Förster Martin Mehl im Revier Lendershagen unterwegs, als plötzlich zwei Jungfüchse etwa 20 Meter vor unserem Auto auftauchten. Als wir näher kamen, verschwanden sie wieder im Wald. Da ich leider keine Kamera dabei hatte, bin ich am nächsten Tag noch mal zu der Stelle gelaufen, und dieses Mal turnten gleich fünf junge Füchse auf dem Weg herum. Auch als ich näher kam verschwanden sie nicht gleich wieder im Wald, sondern schauten mich nur interessiert an.“

Fuchskinder ohne Angst

Als die Truppe wieder am Bau war, stellte die Beobachterin fest, dass es noch mehr Jungtiere gab. „Fasziniert hat mich, wie unterschiedlich ihre Charaktere ausgebildet waren. Es gab extrem mutige Tiere, die ihre Nase fast in die Kamera steckten und welche, die sich kaum aus dem Bau wagten. Manche waren immer wieder ganz allein abseits des Baus unterwegs, andere hielten sich nur in Baunähe oder gar im Bau auf.

Es war ein fantastischer Moment, weil mich die kleinen Füchse so vertrauensvoll nah an sich heran gelassen haben. Wenn sie Angst gehabt hätten, wäre ich wieder gegangen. In solchen Momenten fühle ich mich der Natur noch verbundener und bin dankbar, solche Erfahrungen überhaupt machen zu dürfen“, schwärmt Verena Klein.

Verena Klein gewann die Frühlingswertung des Fotowettbewerbs Nordvorpommersche Waldlandschaft. Quelle: Nicole Wasmund

Am Ende war sie, ohne es zu merken, knapp 1,5 Stunden an Ort und Stelle und hatte über hundert Fotos geschossen. Ihr Lieblingsfoto, das die Jungfüchse vollkommen entspannt zeigt, hat sie für den Wettbewerb ausgesucht. „Ich als Mensch war für die Füchse kein Eindringling, keine Bedrohung, sondern einfach nur Teil ihrer Umgebung – so wie es eigentlich immer sein sollte...“, findet die Studentin.

Ein absoluter Glücksgriff: Schreiadler sitzt in einer Buche

Das Sommerfoto zeigt einen jungen Schreiadler aus Nordvorpommerns Wäldern. Der Vogel wurde von Philipp Wagenknecht aus Zansebuhr fotografiert. Am Nachmittag des 25. August war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Ich wollte eigentlich nur ins Endinger Bruch, um mir die Wiesen anzuschauen, wo ich dann eventuell die bevorstehende Rotwildbrunft fotografieren kann.

Ein fotografischer Glücksgriff: Philipp Wagenknecht aus Zansebuhr konnte diesen Schreiadler-Jungvogel im Bild festhalten - für die Jury das beste Sommer-Foto. Quelle: Philipp Wagenknecht

Als ich ankam, habe ich dann Futter-Bettelrufe eines jungen Adlers in etwa 150 bis 200 Meter Entfernung gehört. Ich entdeckte den Vogel in einer Buche sitzend und konnte so dieses für mich einmalige Foto schießen. Es war ein unbeschreiblicher Moment.“ Philipp Wagenknecht ist oft mit dem Fotoapparat in der Region unterwegs, aber so ein Bild war dem Mann von der Bundeswehr bis dahin noch nie gelungen.

Herbst-Schnappschuss zeigt romantische Waldlandschaft

Das schönste Herbstbild war nach Ansicht der Jury die Aufnahme von Maria Clauss aus Stralsund. Es zeigt den Park in Semlow und wurde am 12. Oktober kurz vor 18 Uhr aufgenommen. Vor Beginn einer Abendveranstaltung im Schloss blieben der Lektorin gerade noch 20 Minuten für einen schnellen Spaziergang durch den wunderschönen Landschaftspark Semlow.

Diese idyllische Aufnahme aus der Nähe von Semlow hat Maria Clauss aus Stralsund eingeschickt - und wurde damit Herbstsieger im Fotowettbewerb. Quelle: Maria Clauss

„In der Dämmerung leuchteten die ersten bunten Herbstboten an den Ästen der stattlichen Bäume. Die würzige Luft besaß eine gewisse kühle, feuchte Schwere die die kommende Zeit der Dunkelheit erahnen ließ. Der längliche Teich, umrahmt von Bäumen, verleiht dem Bildausschnitt Tiefe und lenkt den Blick“, berichtet uns die Stralsunderin über ihren Schnappschuss.

Jetzt fehlt noch ein schönes Winter-Foto

Was jetzt noch fehlt, ist ein beeindruckendes Winterbild! Deshalb geht der Wettbewerb also noch mal in die Verlängerung, um den Gewinner Nummer 4 zu finden. Sollten Sie sich also in diesem Winter vornehmen, viel draußen in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft unterwegs zu sein, dann packen Sie Ihren Fotoapparat ein und schießen Sie das beste Winterbild aus Pommerns Wälder.

Einsendeschluss ist der 30. April 2021. „Wir freuen uns auf weitere tolle Aufnahmen! Vielleicht haben wir diesen Winter auch mal wieder Schnee, das wäre für ein Winterfoto natürlich perfekt“, freut sich Nicole Wasmund schon auf die Einsendungen der OZ-Leser.

Nach fünf Jahren: Projekt-Halbzeit bei „chance.natur“ Die Nordvorpommersche Waldlandschaft ist Vorpommerns Ökowald, er wächst seit Jahren. Denn genau das ist ein Ziel des Projektes „chance.natur“, dessen Kern die Nordvorpommersche Waldlandschaft ist. Im Kronenwald Lendershagen in der Gemeinde Velgast wurde 2018, Anfang 2019 eine weitere sogenannte Naturwaldparzelle eingerichtet. Über insgesamt 25,5 Hektar wurde ein Vertrag mit der Landesforst geschlossen, den Wald dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen. Zusammen mit Flächenankäufen von privater Hand und der Einrichtung einer angrenzenden Ökokontofläche sind so insgesamt 53,5 Hektar für die Entwicklung eines naturnahen Waldes gesichert. Mit „chance.natur“ werden seit Juli 2015 Maßnahmen abgestimmt, die bis zum Projektende 2025 umgesetzt werden sollen. Besonderes Augenmerk liegt bei dem Bundesprojekt „chance.natur“ auf dem Schutz des Schreiadlers, der hier noch die notwendigen Brutgebiete und Nahrungsflächen findet. Damit das auch so bleibt, sollen Waldbereiche als Brutwald gesichert und weitere Nahrungsflächen geschaffen werden. In MV gibt es noch etwa 108 Paare, in Deutschland insgesamt 131. 2018 konnten immerhin sechs Jungvögel in der nordvorpommerschen Waldlandschaft von ehrenamtlichen Helfern mit einem Kennring versehen werden. Eine gute Zahl, doch der Schreiadler braucht weiterhin Unterstützung, das steht für Projektleiterin Nicole Wasmund zur Projekt-Halbzeit fest. Sie können Ihre Winter-Fotos, die jetzt im Jahreszyklus noch fehlen, direkt per E-Mail an das Projektbüro (info@schreiadlerland.de) senden. Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Ist der Wintersieger gekürt und lässt es Corona zu, könnten die vier schönsten Fotos jeder Jahreszeit, aber auch alle anderen Einsendungen in einer kleinen Ausstellung gezeigt werden. Diese erscheinen aber auch in den vom Projekt herausgegebenen Broschüren, Flyern, Kalendern und weiteren Medien. Weitere Infos unter www.schreiadlerland.de. iso

Das Gebiet der Nordvorpommerschen Waldlandschaft erstreckt sich von Stralsund bis Ribnitz und wird im Süden von Bad Sülze und Franzburg begrenzt. Quelle: Landkreis/OZ

Von Ines Sommer