Nun also doch: Grimmener Weihnachtsmarkt unter 2G-Regelung 

Grimmen

Noch am Dienstagvormittag waren die Veranstalter des Grimmener Weihnachtsmarktes zuversichtlich, das Markttreiben vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ unter der 3G-Regelung durchführen zu können. Doch die – in den Nachmittagsstunden – getroffenen Entscheidungen vonseiten der Politik sind eindeutig: Der Weihnachtsmarkt im Außenbereich darf nur von Geimpften und Genesenen besucht werden.

Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt nun, was dies nun für einige Händler bedeutet und worauf sich die Besucher einstellen müssen. Die gute Nachricht aber vorweg: Der Weihnachtsmarkt findet vor dem Stadtkulturhaus und im großen Saal statt.

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns: „Weihnachtliche Stimmung wäre so wichtig gewesen“

Marco Jahns, Bürgermeister von Grimmen: „Die Kurzfristigkeit der Entscheidung ist unverantwortlich.“ Quelle: Raik Mielke

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns betitelt die kurzfristige Entscheidung als katastrophal. „Es darf einfach nicht sein, solch tiefgreifende und einschneidende Regelungen so kurzfristig zu entscheiden“, findet er und sagt: „Jedem Politiker muss doch klar sein, dass ein Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag öffnen soll, am Mittwoch komplett durchgeplant ist. De facto ist es so, dass wir jetzt wieder in die Verantwortung gezogen werden, alles umzustoßen. Solche Entscheidungen müssen mit einer längeren Umsetzungsfrist ausgestattet werden.“

Das Stadtoberhaupt hat sich dafür entschieden, den Markt trotzdem durchzuführen. „Wir haben so viel Zeit und Mühe investiert und es ist schlecht, wenn man gar nichts mehr macht“, meint er und betont: „Jedoch führt diese Entscheidung aus meiner Sicht zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft. Und dies ist höchst unverantwortlich. Jeder hätte mit der 3G-Regelung leben können.“

Marco Jahns hinterfragt zudem die Verhältnismäßigkeit. „Ich habe gestern während einer Telefonkonferenz erfahren, dass es im Landkreis aktuell 1026 Infizierte gibt. Davon befinden sich 32 im Krankenhaus und weniger als zehn müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Ich möchte klarstellen, dass jeder Einzelne auf einer Intensivstation sicher einer zu viel ist. Aber bei einer Einwohnerzahl von einer knappen Viertelmillion im Landkreis stellt sich doch die Frage der Verhältnismäßigkeit“, meint er.

Wie der Bürgermeister der Stadt erklärt, denkt er vor allem an die vielen angemeldeten Schausteller, die jetzt vielleicht ihre Buden wieder abbauen müssen. „Ich drücke ganz fest die Daumen, dass trotzdem zahlreiche Menschen den Weihnachtsmarkt besuchen und besinnliche Stunden bei einem Becher Glühwein und einer leckeren Bratwurst verbringen. Denn Besinnlichkeit und Geselligkeit sind die wichtigsten Attribute dieser Zeit“, findet Jahns.

Diese Regelungen gelten auf dem Grimmener Weihnachtsmarkt

Am Mittwochvormittag wurde auf dem eingezäunten Veranstaltungsareal vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ die Kinder-Eisenbahn wieder abgebaut. Die Schausteller können die beschlossene 2G-Regelung nicht umsetzen und müssen das Marktgelände demnach verlassen.

Grimmens Stadtsprecher Thorsten Erdmann und Kulturhausleiter Morten Kabisch versuchten derweil, alle Händler telefonisch zu erreichen. „Es geht darum, abzufragen, wer trotzdem mit dabei sein kann“, erklärt Erdmann und informiert: „Einige werden abspringen, aber wir werden trotzdem die eine oder andere Nascherei, etwas Deftiges vom Grill und süffige Getränke anbieten können.“

Vor dem Kulturhaus – also im Außenbereich – werden geimpfte und genesene Personen Zutritt haben. Gleiches gilt nach aktuellem Kenntnisstand auch für den Weihnachtsbasar im großen Saal des Stadtkulturhauses. „Hier ist 2Gplus empfohlen, aber nicht verbindlich“, erläutert Oliver Pegelow vom Ordnungsamt der Stadt.

Sowohl im Innenbereich als auch vor dem Veranstaltungsgebäude wird es separate Ein- und Ausgänge geben, die von der Security betreut werden.

Der Grimmener Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November und endet am 27. November. Geöffnet sind der Markt und die Buden von Donnerstag bis Sonnabend von 11 bis 21 Uhr. Der Weihnachtsbasar im Kulturhaus schließt täglich um 17 Uhr.

Von Raik Mielke