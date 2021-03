Nun ist es amtlich: Zehn Kandidaten wollen in Grimmen Bürgermeister werden

Grimmen

Jetzt ist es amtlich: Die Grimmener Bürgermeisterwahl wird zu einer großen Sache. Die Bürgerinnen und Bürger der knapp 10 000 Einwohner zählenden Kleinstadt haben im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl. Zehn Bewerber – eine Frau und neun Männer – haben für die vorgezogene Bürgermeisterwahl ihren Hut in den Ring geworfen.

Ingo Belka: „Grimmen steht vor einer so noch nie da gewesenen Bürgermeisterwahl“

Der Gemeindewahlausschuss hat am Montagabend getagt und alle Bewerber für die Wahl am 6. Juni 2021 zugelassen. „Es gab unsererseits keine Beanstandungen, alle Unterlagen sind vollständig und entsprechen den geforderten Rechtsnormen. Damit steht Grimmen vor einer so noch nie da gewesenen Bürgermeisterwahl“, fast Ingo Belka das Ergebnis der Beratung zusammen. Belka ist seit 2001 Gemeindewahlleiter der Stadt. So einen Andrang auf den Posten des Stadtoberhauptes hat er noch nie erlebt. Er kann sich das nur mit dem Charisma des viel zu früh verstorbenen Bürgermeisters Benno Rüster erklären. „Er hat das Amt positiv entzaubert. Benno war einer aus der Mitte des Volkes, ein Bürgermeister zum Anfassen, ein Diener der Stadt. Benno Rüster war kein Verwaltungsfachmann, aber ein Bürgermeister mit Führungsqualitäten und Herz. Er konnte die Menschen seiner Stadt begeistern und mitreißen. Das wird einige jetzt inspiriert haben“, so Ingo Belka ausführlich.

Ingo Belka, Wahlleiter in Grimmen, gab die zehn Kandidaten bekannt. Quelle: Raik Mielke

Zehn Kandidaten – eine Frau und neun Männer – stehen zur Wahl

Zur Wahl stellen sich drei Kandidaten, die durch ihre – im Stadtparlament vertretenen – Parteien nominiert wurden, und sieben Einzelbewerber. Die Listenreihenfolge hängt hierbei von den vorherigen Wahlen und der Anzahl der gewonnen Stimmen der jeweiligen Partei ab. Bei den Einzelkandidaten entscheidet, in alphabetischer Reihenfolge, der Anfangsbuchstabe des Nachnamens. So stehen am 6. Juni dieses Jahres folgende Kandidaten zur Wahl um das Bürgermeisteramt. Unternehmer Marco Jahns tritt für die Christdemokraten an, Geschäftsführer Armin Latendorf für die Partei DIE LINKE und Bundespolizeibeamter Daniel Gensch für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Als Einzelkandidaten bestätigte Gemeindewahlleiter Ingo Belka den Tischler Marc Bindzau, den Tischlermeister Thomas Bitter, den Lagerist Jörg Fiedler, die Krankenschwester Anja Ganzer, den Fotografen Karsten Kraehmer, den Polizeibeamten Frank Ludewig sowie den Beamten Mike Naujok. Alle Kandidaten werden in den kommenden Wochen in der Grimmener Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG vorgestellt.

Wahlbenachrichtigungen bis spätestens 15. Mai im Briefkasten

Dem Gemeindewahlausschuss der Stadt Grimmen, der über die Zulassung der Kandidaten abgestimmt hat, gehören acht Frauen und Männer an. Sie wurden den Grimmener Abgeordneten im Vorfeld vorgeschlagen und von der Stadtvertretung per Abstimmung für den Gemeindewahlausschuss bestätigt. Die Wahlbenachrichtigungen für die Bürgermeisterwahl am 6. Juni 2021 liegen bis spätestens 15. Mai im Briefkasten. Die barrierefreien Wahllokale befinden sich übrigens in der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“, im Gymnasium Grimmen und in der Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“. Dort haben die über 8400 wahlberechtigten Einwohner der Stadt Grimmen dann die Wahl. Stimmberechtigt sind Mitbürgerinnen und Mitbürger ab dem 16. Lebensjahr.

Beim Gemeindewahlausschuss am Montagabend im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ kam die Frage auf, ob ein Kandidat seinen Wohnsitz in der Trebelstadt haben muss. Wie Wahlleiter Ingo Belka erklärte, ist dies nicht notwendig. Rund 40 Einwohner der Stadt verfolgten die rund 20-minütige Ausschusssitzung.

Von Raik Mielke und Thorsten Erdmann