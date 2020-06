Stralsund

Zugreisende aufgepasst: Im Juli fallen drei Wochen lang mehrere Verbindungen zwischen Stralsund und Züssow aus. Wie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ( ODEG) informiert, sind vom 8. bis zum 27. Juli die folgenden Züge betroffen: Abfahrt ab Stralsund um 9.25, 11.25 und 15.25 Uhr sowie Abfahrt ab Züssow um 10.10, 12.10, 16.10 und 18.10 Uhr. Außerdem fällt der Zug von Rostock nach Stralsund um 16.12 Uhr aus. Alle weiteren Bahnen fahren planmäßig.

Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Damit Reisende dennoch ans Ziel kommen, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Zur Reiseplanung empfiehlt die Odeg die Fahrplan-App „MV fährt gut“. Weitere Infos sind unter 030 / 514 88 88 88 und auf odeg.de erhältlich.

Einschränkung auf der Spätverbindung nach Sassnitz

Zu einem weiteren Zugausfall kommt es in der Nacht vom 29. zum 30. Juni auf dem Abschnitt zwischen Martensdorf und Stralsund. Die um 23.01 Uhr in Rostock startende Bahn kommt in Martensdorf um 23.46 Uhr an. Ein Bus bringt die Reisenden nach Stralsund zum Bahnhof. Von dort erfolgt die Weiterfahrt nach Sassnitz um 0.10 Uhr. Die Ankunft ist um 1.03 Uhr.

Auch in diesem Fall sind Bauarbeiten der DB Netz AG dafür der Grund. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden. Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Fahrrades besteht nicht.

Von Kai Lachmann