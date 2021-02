Rostock

Die Narren sind los! Auch wenn die Karnevalsvereine in MV ihre Prunksitzungen, Umzüge und Feste ausfallen lassen müssen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich nicht trotzdem in ihr schönstes Kostüm schmeißen.

So wie die neunjährige Isolde Danker vom Grevesmühlener Carnevals Club. Sie liebt ihr orientalisches Bauchtanz-Kostüm so sehr, dass sie es sogar bei hohem Schnee und minus zehn Grad angezogen hat, um uns ein tolles Bild davon zu schicken.

Foto-Wettbewerb zum Karneval: Bis 14. Februar mitmachen

Sind auch sie Faschingsfan und haben ein tolles Kostüm, dass sie gerne zeigen möchten? Dann senden Sie uns ihr Bild noch bis 14. Februar. Denn die OSTSEE-ZEITUNG hat eine Fotoaktion gestartet, mit der zumindest das Gefühl entstehen soll, dass MV auch im Corona-Jahr gemeinsam Karneval feiert.

Gesucht werden die schönsten Bilder von Menschen in Verkleidung. Wer Kreativität und vor allem Humor beweist, hat gute Chancen. Die Fotos müssen natürlich unter Einhaltung der Corona-Richtlinien gemacht werden. Teilnehmen dürfen aber nicht nur Mitglieder aus Karnevalsvereinen, sondern auch alle anderen Narren und Jecken.

So funktioniert’s:

Die Fotos können bis zum Sonntag, dem 14. Februar, hier hochgeladen oder an online@ostsee-zeitung.de geschickt werden. Bitte schreiben Sie Ihren Namen, den Wohnort und gegebenenfalls den Karnevalsverein dazu. Außerdem wüssten wir gerne, was Karneval für Sie bedeutet und wie sie ohne ihn durch das Jahr kommen.

300 Euro für das schönste Kostüm

Am 15. Februar treten alle eingesendeten Bilder in einer Abstimmung der OZ-Leser um das beste Kostüm gegeneinander an. Der Gewinner oder die Gewinnern wird am Freitag, den 19. Februar, bekanntgegeben.

Unter allen Einsendern verlosen wird 300 Euro in Bar. Die könnten dann zum Beispiel in Getränke für die nächste Party investiert werden – denn die kommt bestimmt. Auch unter den Abstimmenden verlosen wir einen Preis: Drei mal 50 Euro.

