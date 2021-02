Rostock

Zusammenhalt, Humor, Kreativität – für all das steht der Fasching in MV. Weil in diesem Jahr nicht richtig gefeiert werden kann, hat die OSTSEE-ZEITUNG unter den Karnevalsvereinen und allen anderen Jecken im Land einen Foto-Wettbewerb ins Leben gerufen. Gesucht waren aktuelle Bilder mit bunten und fantasievollen Faschings-Kostümen, die zeigen, dass wir uns die gute Laune nicht verderben lassen.

Zahlreiche Einsendungen haben uns erreicht. Welches Kostüm gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie bis noch einschließlich Sonntag (16.2.2021) ab.

So können Sie mitmachen

1. In der Galerie alle Bilder anschauen. 2. Sich die Nummer des besten Kostüms merken. 3. Anschließend hier die Stimme abgeben.

2021 hat die OZ den Faschings-Fans in MV die Chance gegeben ihre diesjährigen Kostüme zu zeigen. Welches Kostüm finden Sie am Besten? Nehmen Sie bis Sonntag (21. Februar) an der Abstimmung Teil. Auch unter den Abstimmenden verlost die OZ drei Mal 50 Euro.

Der Gewinner oder die Gewinnerin des besten Faschingskostüms im Lockdown kann sich auf 300 Euro freuen und wird am Montag, den 22. Februar, online sowie einen Tag später in der Zeitung bekannt gegeben. Unter den Teilnehmern der Abstimmung, die sich registrieren, verlosen wir drei Mal 50 Euro.

Hinweise: Einige Bilder konnten bei der Abstimmung leider nicht berücksichtigt werden, da sie nicht aktuell entstanden sind oder nicht aus MV waren. Bitte stimmen Sie nur einmal ab. Doppelte Stimmen werden im Zwischen- und Endergebnis herausgerechnet. Bei Manipulationen behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen oder dieses komplett zu beenden.

