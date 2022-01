Schwerin

Welcher Laden macht den besten Kebap in der Region? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen hat die OSTSEE-ZEITUNG Leser-Vorschläge für die besten regionalen Döner-Imbisse gesammelt.

Ein erster Zwischenstand zeigt, dass bisher der Döner-Laden „Zum Holzbackofen“ in der Rostocker Straße 12 und der „Hansa Grill“ in Ribnitz-Damgarten die meisten Stimmen ergattern konnten. Auch das Usedomer Orient Grillhaus in Wolgast liegt weit vorne. Die regionalen Spitzenkandidaten bleiben im Rennen um den Titel des besten Döners in Mecklenburg-Vorpommern.

Leser der OSTSEE-ZEITUNG können auch weiterhin für ihren Döner-Liebling abstimmen und einen Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen.

Zwischenstand der regionalen Döner-Favoriten

In Güstrow liegt der Ramo-Pizza-Service vorne. Der Pizza-Laden von Inhaber Mahmood Saqib in Bützow erhielt bisher rund 41 Prozent der Stimmen. Rund 30 Prozent der bisherigen Stimmen ergatterte der Ali Baba Grill in der Hägeböcker Straße 115.

Rostocker Favoriten sind das Pamukkale Döner- und Grillhaus im Kolumbusring 58 in Schmarl und der Kebap Palast in der Breiten Straße 14. 31 Prozent voteten für Pamukkale, 18 Prozent stimmten für den Kebap Palast.

Rund 43 Prozent der Bewohner der Region Schwerin schmeckt der Döner beim Daily Döner in der Marienplatz Galerie in der Lübecker Straße am besten. Rund 29 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten außerdem für den Berlin Grill in der Schweriner Straße in Pampow.

In Stralsund liegt zur Zeit das Kebab Haus am Tribseer Damm mit rund 28 Prozent vorn, gefolgt vom Bistro 90 in der Heilgeiststraße 90 mit rund 18 Prozent der Stimmen.

Die Döner-Favoriten in Bad Doberan befinden sich in Kühlungsborn und Neubukow: Auf Platz eins liegt derzeit das Kühlungsborner Grill House in der Neuen Reihe mit 27 Prozent. Auf Platz zwei der Votings befindet sich der Urfa Grill Am Markt 14 mit rund 15 Prozent.

Auch auf Usedom lassen sich die Bewohner ihren Döner schmecken, am liebsten natürlich beim Spitzenreiter Orient Grillhaus in Wolgast mit rund 62 Prozent der Stimmen. Außerdem stimmten viele Usedomer für das Istanbul Grillhaus im Seebad Ahlbeck, das bisher 14 Prozent der Stimmen erhielt.

Auf Platz eins in Wismar liegt aktuell der Antalya Döner auf der Kapitänspromenade mit rund 28 Prozent, dicht gefolgt vom Karow Kebab im Dorf Mecklenburg mit 21 Prozent der Stimmen.

Der Döner-Laden „Zum Holzbackofen“ in Ribnitz-Damgarten ist bisher absoluter Favorit und ergatterte rund 39 Prozent der Stimmen. Ebenfalls sehr beliebt in der Region sind der Euro Grill in der Langen Straße mit 28 Prozent und der Hansa Grill im Körkwitzer Weg mit rund 25 Prozent der bisherigen Stimmen.

Auf Rügen lassen sich die Bewohner ihren Döner am liebsten beim Grillhaus Mönchgut in Göhren schmecken. Der Döner-Laden ergatterte bisher rund 48 Prozent der Umfragestimmen. Rund 17 Prozent favorisieren den Alibaba Imbiss in Bergen.

Alex’s Bistro auf der Gützkower Landstraße ist der Favorit in Greifswald mit rund 23 Prozent der Umfragestimmen, gefolgt vom Can Grill mit 13 Prozent.

Die Grimmener haben wie folgt abgestimmt: Der aktuelle Favorit unter den dortigen Döner-Läden ist „Zum Imbiss Eck“ mit rund 74 Prozent der Stimmen. Derzeit auf dem zweiten Platz der Region liegt Alex Bistro.

In Grevesmühlen kürten rund 71 Prozent der Umfrageteilnehmer den Khan Imbiss in Klütz zu ihrem Favoriten. Auf Platz zwei liegt in der Region derzeit First Kebap by Aslan in der Klützer Straße 1 mit 15 Prozent der Umfragestimmen.

Von Caroline Bothe