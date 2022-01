Grimmen

Der perfekte Döner ist nicht einfach zu finden. Manche möchten ausgefallene Soßen, andere legen Wert auf guten Service. Über tausend Vorschläge für den besten Döner in MV haben uns in den letzten Tagen erreicht. Bis 23. Januar können Sie hier über den besten Dönerladen in der Region Grimmen abstimmen.

Aus Grimmen wurden zwar nur vier Dönerbuden vorgeschlagen, dafür wurde jedoch eine äußerst oft genannt: Das „Imbiss-Eck“ von Jens Heschel wurde bereits 2019 Sieger des OZ-Döner-Tests. Die Qualitiät scheint hier also immer noch spitze zu sein. Fast 50 mal wurde das „Imbiss-Eck“ vorgeschlagen. Jetzt kommt es auf die Abstimmung an. Hat Jens Heschel auch in diesem Jahr eine Chance auf den ersten Platz?

Doch mit dem „Apo Bistro“ hat Jens Heschel starke Konkurrenz. Ein Leser ist überzeugt, dass es sich hier um den Sieger handelt: „Leckeres Essen zu fairen Preisen. Die Bedienung ist sehr freundlich und kompetent. Es ist oft sehr viel Andrang, was für die große Beliebtheit spricht.“

In der Umfrage können Sie außerdem für das „Bistro 2000“ und das „Alex Bistro“ abstimmen.

Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es dann in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt wird.

Unter allen Teilnehmern unserer Umfragen, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro.

Von OZ