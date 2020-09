OZ-Eisdielentest 2020: Das sind die beliebtesten Läden zum Eisessen in MV

Rostock

Die heißen Tage sind vorbei und damit neigt sich auch die Eis-Saison dem Ende. Jetzt steht auch der Gewinner des OZ-Eisdielentests fest. 1678 OZ-Leser haben abgestimmt und ein Drittel ist der Meinung: Im Café Moritz in Koserow gibt es das beste Eis in MV. Damit haben sich die Usedomer gegen ihre Konkurrenz aus den übrigen zehn Regionen aus MV durchgesetzt.

In der ersten Runde hatten die Leser Vorschläge geschickt, für die dann jeweils in einer Umfrage abgestimmt werden konnte. Die lokalen Sieger traten dann in großen Finale in einer weiteren Online-Umfrage gegeneinander an.

Auf Platz zwei hat es in diesem Jahr die Barther Eismanufaktur mit 28 Prozent der Stimmen geschafft (470 Stimmen). Danach folgen auf den weiteren Plätzen das Eiscafé am alten Hafen in Bützow (289 Stimmen, 17,2 Prozent) das Kurhaus Devin in Stralsund (133, 7,9 Prozent) und Werners Eiscafé in Wismar (62, 3,9).

Glückliche Eis-Gutschein Gewinnerin ausgelost

Unter allen Teilnehmern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Umfrage teilgenommen haben, hat die OZ einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele freier Wahl verlost. Als Gewinnerin wurde Katja Huisinga ausgelost. Sie freut sich jetzt mit ihrer Familie auf leckere Eisbecher in der Barther Eismanufaktur.

Hinweis der Redaktion: Es gab wiederholt Manipulationsversuche bei der Umfrage zum OZ-Eisdielentest. Wir haben die doppelten Abstimmungen wie üblich entfernt und werten stets nur das bereinigte Ergebnis aus.

Von OZ