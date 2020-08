Grimmen

Wer diese Eisdiele in Grimmen betritt, landet in den 70er Jahren. „Milchbar“ steht in einer Schriftart an der Wand, die an das Trabant-Logo erinnert. Die Inneneinrichtung wurde von einem Berliner Künstler gemeinsam mit einem Ladenbauer entworfen, wie Christian Ludek, einer der Inhaber, berichtet. Die Liebe zum Detail hier könnte jedem Szene-Lokal einer Großstadt Konkurrenz machen.

Auch wie Ludek, der eigentlich Autohändler ist, zum Eismann wurde, ist wohl besonders: „Ein Kumpel und ich hatten vor zwei Jahren bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckt, dass dieser Laden zum Verkauf steht. Nach einem weinseligen Abend stand der Entschluss, dass wir ihn übernehmen.“ Die ostalgische Note inklusive DDR-Terrazzo-Fliesen sei ihnen wichtig gewesen. Auch der Standort habe für ihn eine große Bedeutung: „Hier gab es bereits in den 90er Jahren eine Eisdiele, vor der ich gefühlt meine halbe Jugend verbracht habe“, erklärt Ludek.

Doch nicht nur das Drumherum sei dem Besitzer wichtig. Auch die Qualität müsse stimmen. Auf Kundenwunsch gibt es seit diesem Jahr das original DDR-Softeis. Das Kugeleis stamme aus einer Berliner Manufaktur. Und noch ein Highlight wartet hier auf Hundebesitzer: Leberwursteis aus hauseigener Produktion.

Im großen OZ-Eisdielentest hat die „Milchbar“ noch nicht die Nase vorn. Die Eisdiele Langsdorf hat bislang die meisten Stimmen erhalten. Aber Petis Eiscafé in Franzburg, die Milchbar und der Eisverkauf Breuer in Grimmen haben noch Chancen auf den Sieg.

Von Juliane Schultz