Grimmen

Der OZ-Eisdielentest geht in die nächste Runde. Nachdem viele Vorschläge über die besten Eisläden in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen sind, wird nun eine Siegereisdiele in den jeweiligen Regionen gekürt. Bis zum 12. September können die Leserinnen und Leser über ihre Favoriten abstimmen.

In Grimmen und Umgebung wurden vier Eisdielen genannt, die nun gegeneinander antreten. Die Eisdiele in Langsdorf hat bislang beim Voting die Nase vorn. Doch das könnte sich noch ändern, denn bisher haben nur 25 Personen an der Umfrage teilgenommen. Petis Eiscafé „Am See“ aus Franzburg, die Milchbar in Grimmen und der Eisverkauf Breuer in Grimmen Süd-West könnten noch aufholen und sich den Lokalsieg schnappen. Der Sieger steht dann mit in der Finalrunde zur besten Eisdiele in MV.

Welche Eisdiele ist Ihre liebste in der Grimmer Region? Hier können Sie an der Abstimmung teilnehmen. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ ein Jahr lang Gratis-Eis in der Eisdiele der Wahl – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von sp