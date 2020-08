Grimmen

Im großen OZ-Eisdielentest kristallisiert sich auf den letzten Metern doch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen heraus: Eng wird es wohl zwischen der popig eingerichteten Milchbar in der Grimmener Bahnhofstraße und der bekannten Eisdiele an der Hauotstraße in Langsdorf. Mit 37,3 Prozent der Stimmen hat die Milchbar im Augenblick knapp die Nase vorn. 35,3 Prozent aller Leser aus der Region Grimmen, fahren lieber dagegen nach Langsdorf zu „Petis Eiscafé am See“ in Franzburg. Der liegt in diesem Jahr auf Platz drei. Für den Vorjahressieger schwärmen immerhin 17 Prozent aller Eisliebhaber.

Nach seinem Sieg im vergangenen Jahr hatte der Chef gegenüber OZ sein Geheimrezept gelüftet: „Mein Softeis wird mit Milch angerührt und die Fruchtsorten verfeinere ich mit einer Extraportion Früchten“, sagte er . „Ich denke immer, wie schmeckt es mir am besten?“

Bis Mittwochabend abstimmen

Wenn der Eisverkauf Breuer in Grimmens Erich-Weinert-Straße noch an allen Nominierten vorbeiziehen will, muss er nun seine Fans mobilisieren. Erst 10,4 Prozent der Leser gaben ihre Stimme für ihn ab.

