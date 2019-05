Grimmen

Radfahren ist gesund, hält fit, macht meistens Spaß, man kommt ans Ziel und sieht auch noch jede Menge von der Umgebung. Doch wo darf man in Grimmen wie Rad fahren? Wo gibt es Probleme mit Autofahren oder Fußgängern? Welche sind sichere Wege für Pedalritter, und was dürfen sie gar nicht? Und wie kommt man gut und bequem per Fahrrad aus der Stadt? Das alles sind einige der Fragen, die am Dienstag beim öffentlichen Forum der OSTSEE-ZEITUNG Grimmen im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ unter dem Thema „Radfahren – gemeinsam fair im Straßenverkehr“ diskutiert werden sollen.

„In der Grimmener Altstadt fahren viele Radfahrer nicht immer korrekt“, sagt Rüdiger Stromeyer, Initiator der Grimmener Radsportgruppe, die in der Saison wöchentlich Radtouren unternimmt. Am Donnerstag war es wieder so weit – zum dritten Mal in diesem Frühjahr ging die Gruppe auf Tour. „Wir haben aber umdisponiert, wollten eigentlich nach Stremlow in die dortige Wanderkoje. Aber bei diesem kalten Wind ändern wir den Plan, und es geht in geschützteres Gebiet“, sagt Rüdiger Stromeyer. „Bei schönen Wetter kann jeder fahren“, ergänzt Reinhard Reimer, der seit zehn Jahren mit von der Partie ist. Auch er räumt aber ein, dass das Wetter in dieser Woche nicht so mitspielte. So um die 20 Radler treten normalerweise wöchentlich und mittlerweile in der 14. Saison in der Truppe gemeinsam in die Pedale, am Donnerstag waren es nur zehn. „Deshalb müssen wir sehen, wo wir Rückenwind haben und es geht in Richtung Stadtwald. Dort ist es geschützt“, sagt Reimer.

Sicheres Radfahren in der Stadt und dem Umkreis und faires Verhalten aller Verkehrsteilnehmer untereinander ist für diejenigen Grimmener, die wie die Mitglieder der Radgruppe regelmäßig mit dem Drahtesel unterwegs sind, besonders wichtig. Reinhard Reimer findet ein solches Forum zum Thema Radfahren und Fairness im Straßenverkehr in Grimmen deshalb wichtig und gut. „Auch wir Radfahrer fahren ja gern mal auf Gehwegen. Darüber müssen wir reden“, sagt er. Mehr gegenseitige Rücksicht wäre gut, meinen auch die anderen Mitstreiter.

OZ-Forum im Kulturhaus Grimmen Zum OZ-Forum zum Thema „Radfahren – gemeinsam fair im Straßenverkehr“ wird am Dienstag, dem 7. Mai um 18 Uhr in das Foyer des Kulturhauses „Treffpunkt Europas“ eingeladen. Vertreter der Stadt Grimmen, der Radsportgruppe, des Polizeireviers und des ADFC diskutieren, moderiert von der OZ, die Möglichkeiten und Probleme für Radfahrer und ein faires Miteinander im Straßenverkehr in Grimmen. Auch Möglichkeiten für Radtouren und notwendige Ausstattung sollen aufgezeigt werden. Einmal wöchentlich trifft sich die Grimmener Radsportgruppe zur gemeinsamen Tour. Los geht es immer donnerstags um 13 Uhr am Sportforum in Grimmen.

Die wünschen sich außerdem weitere Radler, die regelmäßig donnerstags an ihren Touren teilnehmen. Leider seien es in den vergangenen Jahren weniger geworden, Nachwuchs fehle. „Wir sind auch gar nicht mehr auf solch ganz großen Touren wie noch vor Jahren unterwegs“, macht Rüdiger Stromeyer Neulingen Mut. So 40 bis 50 Kilometer seien das Maximum. Und immer gebe es dabei etwas zum Anschauen, und ein Imbiss sei eingeplant, wie vor kurzen in der Neuendorfer Gösselstuw. „Auch eine Ganztagestour planen wir in diesem Jahr und eine Fahrt mit Picknick“, ergänzt Reinhard Reimer. Und vielleicht gebe es beim Forum am Dienstag ja noch viele weitere Ideen für Radfahrer in Grimmen.

Um umfassend zu klären, wie man sich als Pedalritter in der Stadt richtig verhält und welche Besonderheiten Grimmen bei Einbahnstraßenregelungen & Co. für Radfahrer bietet, werden Stadtrat Roland Wildgans und ein Vertreter des örtlichen Polizeireviers zum Podiumsgespräch erwartet. Walter Günther vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club ( ADFC) Stralsund-Rügen hat weitere nützliche Tipps parat – sicherlich auch für Touren in die Umgebung und, wo man das beste Kartenmaterial erhält. Auch Rüdiger Stromeyer von der Grimmener Radsportgruppe wird dann dabei sein und die Möglichkeiten und Probleme der Radfahrer in Grimmen erörtern.

Almut Jaekel