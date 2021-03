OZ Gewinnspiel: iPad geht an Martin Griwahn

Grimmen

Zur Eröffnung der neuen Redaktionsräume der OSTSEE-ZEITUNG in Grimmen haben über 700 Bürger aus Grimmen und Umgebung an dem Gewinnspiel um ein neues iPads teilgenommen. Der Gewinner wurde am vergangenen Donnerstag im Livestream bei der digitalen Einweihung bekannt gegeben. Martin Griwahn, Student für Sonder-und Grundschulpädagogik, hat alle fünf Fragen richtig beantwortet und wurde per Zufall als Sieger bestimmt. Bei der Übergabe bedankt sich der 30-Jährige vielmals und freut sich über den Preis. „Toll, dass es geklappt hat, ich hab nicht damit gerechnet und kann das iPad gut für mein Studium gebrauchen“, sagt Griwahn.

Der Grimmener ist in der Trebelstadt aufgewachsen und kommt in den Semesterferien und auch zwischendurch gerne in seine Heimat. Als angehender Lehrer bleibt der Beruf in der Familientradition, denn sein Vater ist als Lehrer in der Regionale Schule "Robert Koch" tätig. Noch in diesem Jahr beendet Martin Griwahn sein Studium und danach bekommt sein Bruder Paul das iPad. „Weil ich dann arbeite und Geld verdiene und er Schüler ist. Er hat sich das immer gewünscht, dann soll er es auch bekommen“, erzählt Griwahn.

Der Student bleibt mithilfe der OZ+ (Digitalangebot der OSTSEE-ZEITUNG) immer auf dem Laufenden und beim Stöbern nach Neuigkeiten aus seiner Heimat Grimmen ist er auf das Gewinnspiel gestoßen. „Ich hab meinen Bruder gefragt, ob wir teilnehmen wollen und er war sofort Feuer und Flamme. Dann haben wir mitgemacht und sogar gewonnen“, so Griwahn weiter.

Die Grimmener kennen ihre Stadt und ihre Geschichte

Der Student war nicht der einzige, der alle Fragen richtig beantworten konnte. Im Gewinnspiel wurde nach dem höchsten Gebäude, dem Namen des Tigers aus dem Tierpark, der Anzahl der Kreisverkehre in der Stadt, dem Namen der letzten, verbrannten Hexe und der längsten Straße gefragt. Die Grimmener und auch die Nachbarn aus den anliegenden Gemeinden kennen die Stadt und ihre Geschichte gut. So wussten viele, dass die Kirche das höchste Gebäude ist, Chanka hier seinen Lebensabend im Tierpark verbringen durfte, zwei Kreisverkehre am Bahnhof und am Jarpenbeeker Damm sind, die Grellenberger Straße länger ist, als die Lange Straße und Anna Kröger als letzte Hexe in Grimmen verbrannt wurde.

Von Christin Assmann