OZ-Interview: Greifswalder Privatmann investiert in Vorzeigewohngebiet

Greifswald

Zwischen Marienstraße und der Straße An den Wurthen will die Projektentwicklungsgesellschaft UTB ein Vorzeigewohngebiet bezahlbaren Wohnens in einem weitgehend verkehrsberuhigten Quartier nach Vorgaben der Hansestadt realisieren. Etwa 700 Wohneinheiten für rund 1200 Bürger sind geplant.

Für Kaltmieten von höchstens 7,50 Euro je Quadratmeter sollen die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) und die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) sowie die Berliner Genossenschaft BeGeno16 sorgen. Das sind laut Vertrag insgesamt 124 Wohnungen, allein von der WVG sind es 100.

Privatinvestor Jörn Wilhelmus wird aktiv

Die Genossenschaften werden der Mehrheit teurere Wohnungen anbieten. Der Baugrund ist schlecht, viele Auflagen sind zu erfüllen, begründet die WGG. Dazu kommen enorm gestiegene Baukosten. Investoren im Wohngebiet müssen auch einen Teil der Kosten für die geplante Lichtsignalanlage an der Einmündung der Straße An den Wurthen in die Wolgaster Straße tragen.

Als erster Privatinvestor wird in Greifswald Jörn Wilhelmus aktiv. Der Sohn eines Geschichtsprofessors wurde in der Hansestadt geboren und hat hier schon viel investiert. Aktuell verwirklicht er mit Partnern das Projekt Christianenhain in Eldena. Die OZ sprach mit ihm über das Vorhaben im Bebauungsplangebiet 55 an der Hafenstraße.

Jörn Wilhelmus Quelle: privat

Ihr Engagement am Ryck hat eine lange Geschichte, geht bis in Zeit zurück, als das Petruswerk den B-Plan 55 entwickeln sollte?

Nein, nicht ganz. Ich habe damals das Gebäude und das Grundstück der Firma Rycky-Moden erworben. Auf Ersuchen der Stadt haben wir die Liegenschaft an die Stadt Greifswald rückübertragen und konnten dafür eines der neun Baufelder auf dem Gelände der Stadt Greifswald erwerben.

Wo werden Sie bauen?

Unser Grundstück liegt An den Wurthen, südlich, am Rande des Alten Friedhofs, neben dem der WGG.

Der Boden ist fürs Bauen schlecht geeignet. Mit welchen Mehrkosten rechnen Sie?

Wir gehen von höheren Aufwendungen im sechsstelligen Bereich aus.

Wer sollen die künftigen Kunden sein?

Aktuell planen wir insgesamt 45 bis 50 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Etwa die Hälfte werden Eigentumswohnungen zum Verkauf. Die andere behalten wir im Bestand und werden sie vermieten. Wir denken derzeit über verschiedene Vermietungskonzepte nach. Betreutes oder generationenübergreifendes Wohnen sind im Gespräch. Mit beiden Wohnformen haben wir in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht.

Mit welchen Quadratmeterpreisen müssen Anleger in dieser exklusiven Lage für die Eigentumswohnungen rechnen?

Wir suchen keine Anleger aus dem Bundesgebiet, sondern wünschen uns Kunden aus Greifswald und Umgebung, die selbst ihre Wohnungen nutzen und zu erschwinglichen Konditionen im urbanen Zentrum Greifswalds leben möchten. Preise stehen natürlich noch nicht fest. Wir führen aktuell erste Gespräche mit unseren Industriepartnern. Unser Plan ist die Fertigstellung der Wohnungen zu etwa 80 bis 85 Prozent. Den letzten, stark individualisierten Rest können die Käufer nach ihren Vorstellungen mit den uns bekannten Fachfirmen in Greifswald und dem Umland umsetzen. Der von uns gewählte Baustandard ermöglicht den Käufern, die aktuell interessante Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu nutzen. Das ist für Erwerber ein echter finanzieller Vorteil.

Wann wollen Sie starten?

Um möglichst schnell den Bauantrag über unser Planungsbüro einzureichen, müssen die internen Vorplanungen bis Ende März fertig sein. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, sind wir sofort mit unserem Angebot präsent. Wir möchten Anfang 2021 mit dem Hochbau beginnen. Unsere Gebäude werden hoffentlich die ersten sein, die entstehen. Die Bauzeit soll eineinhalb bis zwei Jahre betragen.

Der Mobility Hub, die Bündelung des ruhenden Verkehrs mit Serviceangeboten wie Carsharing, Hausmeisterdienst, Müllentsorgung und so weiter, ist ja durchaus umstritten, WVG und WGG finden ihn gut. Wie sehen Sie diesen Plan?

Als diese Pläne vorgestellt wurden, sah ich sie sehr kritisch, weil sie im Vergleich mit herkömmlichen Mobilitätskonzepten Verkauf und Vermietung erschweren könnten. Urbane Konzepte aus dem Bundesgebiet haben wir hier noch nicht gesehen. Mit der UTB hatten wir viele angeregte Diskussionen zur Mobilität und dem Konzept.

Die Zeiten haben sich geändert. Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch und in aller Munde. Ich habe selbst ein ID3 E-Auto von Volkswagen vorbestellt.

Was heißt das für die Planung im Mobility Hub?

Wir wollen dort etwa 50 Stellplätze für die Käufer und Mieter unserer Wohnungen reservieren. Bei allen wird ein möglicher Anschluss für eine Ladestation vorbereitet sein. Genauso verfahren wir übrigens bei unserem Christianenhain-Projekt in der Hainstraße mit allen 14 Tiefgaragenstellplätzen.

Sie haben schon viel in Greifswald investiert, ich nenne nur den Wachsmannhof in der Fleischervorstadt und die Südpassage in der Südstadt. Was ist das nächste Projekt in Greifswald?

Nicht ich allein investiere, sondern unsere Familie. Zeitgleich zu unserem Engagement im B-Plan 55 werden wir auf der anderen Seite des Ryck aktiv. 2021 beginnt die Bebauung unserer Grundstücke im Holzteichquartier. In der zweiten Reihe zum Yachthafen entsteht ein schönes Gebäudeensemble mit ca. 30 Mietwohnungen. Die Wärme soll nach Möglichkeit klimafreundlich gewonnen werden.

Von Eckhard Oberdörfer