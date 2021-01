OZ-Kolumne: Abwechslung und frische Luft auf der Halbinsel Devin

Grimmen

Der Mensch braucht Abwechslung. Und Unterhaltung. Nur steht es damit gerade nicht so gut – wenn man nicht das gesamte Wochenende auf der Wohnzimmercouch sitzen und Serien oder die internationalen Wintersportler sehen möchte.

Parkplatz knüppeldicke voll

Gerade am vergangenen Wochenende gab es deshalb besonders viel Bewegung in Stadt und Land –und das, obwohl wir doch eigentlich alle Zuhause bleiben sollen. Aber Kind und Kegel brauchen genauso frische Luft wie Wauwi Auslauf und so war der Parkplatz vor dem Naturschutzgebiet Halbinsel Devin knüppeldicke voll. Am frühen Nachmittag wurde der Andrang sogar so stark, dass neue Besucher auf Parkplätze warten mussten. Beim Rundgang auf dem hügeligen Areal mit Strelasundblick verliefen sich dann Mensch und Tier und konnten sich weiträumig aus dem Weg gehen. Nur freundlich gegrüßt wurde aus der Ferne – schließlich waren alles Gleichgesinnte.

Anzeige

Auch Altstadtbesucher unterwegs

Auch in der Hansestadt Stralsund und sogar in Grimmens Altstadt schlenderten erstaunlich viele Besucher durch die Gassen. Und vielleicht entdeckten sie bei geschlossenen Läden und Restaurants an mancher Hausfassade so wie ich Dinge, die man sonst gar nicht beachtet.

Von Almut Jaekel