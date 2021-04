Stralsund

Füchschen-Parade, Teich-Idylle und Schreiadler-Schnappschuss – das waren die schönsten Waldfotos aus Nordvorpommern für Frühling, Sommer und Herbst. Die Naturliebhaber hatten das mit ihrem Fotoapparat festgehalten. Ob mit der großen Kamera und Teleobjektiv oder nur mit dem Handy – 30 stimmungsvolle Momentaufnahmen lagen der Jury damals vor, um die schönsten Fotos zu küren.

Am 30. April ist Einsendeschluss

Am 21. Januar 2020 hatte das Projektteam des Naturschutzgroßprojektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ vom Kreis Vorpommern-Rügen mit der OSTSEE-ZEITUNG in Stralsund zum Fotowettbewerb aufgerufen. Gesucht wurden die vier schönsten Fotos aus unserer Waldlandschaft – je eines zu jeder Jahreszeit. Nur mit dem Winter wollte es letztes Jahr nicht so richtig klappen, deshalb wurde dieser Teil noch bis zum 30. April 2021 verlängert.

Winter-Bilder schnell auswählen und abschicken

Das heißt: Endspurt! Wer bei Schnee und Eis im Wald unterwegs war, kann seine Lieblingsfotos schnell einsenden. Und zwar unter info@schreiadlerland.de. Wir sind schon gespannt, welche Highlights die Jury zu sehen bekommt.

Von Ines Sommer