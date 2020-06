OZ-Kolumne: Was will uns der Bauer sagen?

Stralsund

Wenn ich mit dem Auto von Süden nach Stralsund fahre, komme ich an der Kreuzung Brandshagen an einem Anhänger vorbei, an dem ein Banner hängt. Aufschrift: „Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern ernähren auch Dich.“ Darüber stehen sieben Kreuze aus Holz.

Die Botschaft des Spruchs ist mir klar. Laut Bauernverband MV ernährt ein Landwirt heute 145 Personen. Beeindruckend viel. Aber was soll mir das in Kombination mit den Kreuzen sagen? Geht es um etwas Christliches? Oder sind Bauern vom Tod bedroht? Landen zu viele Pestizide in der Natur? Müssen wir alle sterben?

Womöglich geht es darum, dass Höfe aufgegeben werden, weil irgendwelche Vorschriftsmaßnahmeauflagen zu strikt sind und sich der Betrieb nicht mehr rechnet. Dann müsste es aber heißen: „Die Landwirte in MV ernähren Dich bald nicht mehr“, was in Zeiten von Rekordmengen weggeworfener Lebensmittel, Ausbau der Massentierhaltung, viel zu niedrigen Preisen und gigantischen Subventionen jedoch wie eine seltsame Drohung klingen würde.

Von Kai Lachmann