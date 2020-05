OZ-Kolumne: Wenig Regen, aber für’s Unkraut reicht es

Grimmen

Viel Regen kam ja noch nicht runter. Lange ersehnt, hatten sich die Gärtner und Landwirte der Region von den angekündigten Regenschauern wohl etwas mehr versprochen. Dem Unkraut wird es sicher reichen, um zwischen den Zwiebeln, Kohlrabis und Radieschen zu sprießen.

Auch, wenn wir uns in Corona-Zeiten alle nach Sonne sehnen, um beispielsweise im heimischen Garten ein wenig rumbasteln zu können, sind ein paar Regentage genauso wichtig. Getreu dem Motto man muss regnerische Zeiten erleben, um die Sonne so richtig genießen zu können, drücken wir einfach mal die Daumen, dass in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Regenschauer die Vegetation so richtig in Gang bringen.

Anzeige

Verzicht auf schwungvolle Tanzveranstaltungen

Und dann kann der Frühling mit warmen Temperaturen und Sonnenschein so richtig durchstarten. In diesem Sinne, genießen Sie morgen den Feiertag und das verlängerte Wochenende in vollen Zügen. Auch, wenn wir in diesem Jahr auf die schwungvollen Tanzveranstaltungen und das traditionelle und überaus beliebte Maibaumfest in Grimmen verzichten müssen.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Raik Mielke