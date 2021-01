OZ-Kolumne aus Grimmen: Auch Otto trägt jetzt Maske 

Grimmen

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Oder: Auch in den schwersten Zeiten darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Bei einem Spaziergang durch die Stadt kam ich am Donnerstagvormittag auch an der Bronzestatue von Otto Pingel am Grimmener Wasserturm vorbei. Diese wurde 2009 auf Initiative von Bürgermeister Benno Rüster und in Andenken an den letzten Grimmener Straßenfeger Otto Pingel aufgestellt. Vor dem Wahrzeichen der Stadt – dem Wasserturm – ist die Bronzefigur seither ein beliebtes Fotomotiv.

Und Otto Pingel scheint mit der Zeit zu gehen. Denn plötzlich trägt die Figur des „Kult-Straßenfegers“ eine Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn Sie mich fragen: Eine lustige Idee, über die man schmunzeln kann. Sicher zehrt die Pandemie und deren Einschnitte in das gewohnte Leben an unser aller Nerven. Das Gefühl der Ungewissheit und sicher auch der wirtschaftliche Überlebenskampf vieler Unternehmer prägen unsere aktuelle Situation. Aber eines sollten wir nicht komplett verlieren: unseren Sinn für Humor!

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de