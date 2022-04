OZ-Kolumne aus Grimmen: Autobahnzufahrt versperrt

Grimmen

Und täglich grüßt das Murmeltier galt nicht für den Montagmorgen. Denn als Autofahrer den gewohnten Weg über die A 20 nehmen wollten, versperrten Zaun und Schilder die Auffahrt Süderholz/ Greifswald auf die Autobahn. Die beliebte Abkürzung oder einfachere Methode, um vertrödelte Zeit wieder gut zu machen, war dahin. Die verdutzten Gesichter in den Autos signalisierten vereinte Gedanken – na wunderbar.

Und das ausgerechnet zum Wochenstart. Ausweichwege gibt es glücklicherweise, die auch nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und so ging es für die unterschiedlichsten Kennzeichen über Kandelin und Poggendorf oder Neuendorf und Kaschow nach Grimmen in die Stadt oder weiter auf der Autobahn. Denn in Grimmen Ost war alles, wie gewohnt.

Wenigstens ist man für den Rückweg vorbereitet. Und so ging es freudig zurück über die Dörfer, um dann zu sehen: Auffahrt wieder frei, Beschilderung durchgestrichen. Daraufhin kam mir dasselbe in den Sinn, wie am Morgen – tolle Wurst, na wunderbar.

