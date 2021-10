Grimmen

Es wird wieder früher dunkel und wenn die Sonne erstmal weg ist, gehen draußen die Lampen an. Nur, das ist momentan nicht überall in Grimmen der Fall. Einige Straßenlaternen in den kleinen Straßen der Altstadt und vor allem der Jarpenbeeker Damm erstrahlen nicht im hellen Schein. Doch das soll schnell behoben werden und ist bereits in Arbeit.

Die Stadt weiß darüber Bescheid und hat die zuständige Firma über die erloschenen Laternen informiert. Grund dafür seien Kabelschäden, die erst geortet werden müssen, heißt es. Ein dafür notwendiger Messwagen wurde bereits angefordert – denn ohne den kann die Firma nicht eingreifen. In Kürze soll das Problem behoben, die nötigen Reparaturen vollzogen werden.

Das was schnell zu ersetzen war, wurde bereits in Angriff genommen. So wie in der Strohstraße, wo es es an manchen Flecken zwischenzeitlich auch ziemlich duster war. Dier Rest wird folgen – Die Anwohner und Bürger werden also nicht im Dunkeln stehen gelassen.

Von ca