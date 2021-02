OZ-Kolumne aus Grimmen: Das erste Mal mit der gelben Tonne

Wittenhagen

Am Mittwoch wurden in der Gemeinde Wittenhagen zum ersten Mal die gelben Tonnen abgeholt. Die Dinger, in denen man jetzt recycelbares Material mit Grünem Punkt sammeln soll. Kein Umherfliegen der gelben Säcke mehr, auch Nachbars Katze – oder die eigene – kann sich nicht mehr mit spitzen Krallen an die leckeren letzten Reste in der weggeworfenen Verpackung heranmachen und den Sack so aufreißen, dass sich beim ersten Windstoß der Rest des Mülls gleich Straßen weiter verteilt.

Umsteigen erst in drei Jahren

Die gelben Tonnen lösen die Säcke ab – wenn man denn 2019 eine angefordert hat. Umsteigen auf die Tonne kann man erst in drei Jahren. Auf jeden Fall bis dahin geht es dann weiter per Sack. Im Moment ist das für viele vielleicht sogar einfacher, denn die müssen nicht durch den Schnee bis zur Hofeinfahrt gezogen werden.

Anzeige

Und was ist eigentlich, wenn die Tonne voll, Müll aber noch übrig ist? Dann können Sie einfach einen gelben Sack neben ihre Tonne stellen, Auch der wird abgeholt.

Von Almut Jaekel