OZ-Kolumne aus Grimmen: Der richtige Moment zum Angrillen 

Grimmen

Die wärmende Glut, der Geruch von brutzelndem Fleisch und die Geselligkeit am heimischen Grill. In den vergangenen Tagen konnte man in den späten Nachmittagsstunden mit der Nase eines ganz gewiss feststellen: Viele Grimmener haben die Grillsaison 2022 bereits gestartet.

Es muss nicht immer Fleisch sein

Und dies ist genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt – da es in den Abendstunden sehr schnell sehr kühl wird – kann man die Zeit am Grill besonders gut genießen. Zum einen spenden die mit Holzkohle oder Gas betriebenen Geräte reichlich Wärme. Zudem schmeckt es – wie ich finde – bei frostigen Graden besonders gut.

Und ganz ehrlich: Grillen geht eigentlich immer. Es gibt so viele schöne Kreationen, die – auf der Röste zubereitet – super schmecken. Hierbei muss es auch nicht immer Fleisch sein. Eine Mischung aus Gemüse, Käse und sogar Fisch wird Sie und Ihre Gäste definitiv begeistern. Und wenn dann noch eine Flasche Glühwein aus der Weihnachtszeit übriggeblieben ist, steht einem genüsslichen Feierabend nichts im Wege. In diesem Sinne: Guten Appetit!

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de