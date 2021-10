OZ-Kolumne aus Grimmen: Ein langer Sonntag steht bevor

Grimmen

Es ist wieder so weit – die Uhr stellt sich auf die Winterzeit ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der Stundenzeiger manipuliert, dieses Mal zu unseren Gunsten. Die Stunde, die uns im Frühjahr genommen wurde, kriegen wir nun endlich zurück. Es wird also ein längerer Sonntag als sonst. Was sich gut anhört, fühlt sich nach dem Aufstehen nicht für jeden so an.

Eine Forsa-Umfrage ergab, dass im Vergleich zu früher die Zeitumstellung negative Auswirkungen auf mehr Deutsche hat als zuvor. Inzwischen ist bei jedem Zweiten das Schlafverhalten oder Wohlbefinden in den Tagen nach dem Zurückdrehen der Uhr gestört. Zudem sollen Studien zeigen, dass in den ersten drei Tagen nach einer Zeitumstellung 15 bis 20 Prozent mehr Krankenhausaufnahmen wegen Herzbeschwerden erfolgen als sonst durchschnittlich im Jahr. Und es gebe acht bis zwölf Prozent mehr Arztbesuche in dieser Zeit.

Den Befragungen nach sei Koffein nicht mehr das geeignete Mittel zur Bekämpfung, sondern Bewegung an der frischen Luft. 45 Prozent aller Befragten kommen auf diese Weise zu positiver Stimmung und einer geruhsamen Nacht.

