OZ-Kolumne aus Grimmen: Eine Masche, Schlimmer als Spinat in der Dusche

Grimmen

Bei Rohrbrüchen oder, dass Rohre verstopfen und ein Chaos anrichten, verhält es sich genauso wie mit Zahnschmerzen: Sie treten meist am Wochenende auf. Nehmen wir ersteren Fall unter die Lupe. So trug es sich am Wochenende in einer kleinen Stadt in Vorpommern zu.

Das Rohr verstopft, Spinatreste aus der Abwäsche tauchen plötzlich in der Dusche wieder auf. Man sucht fix eine Telefonnummer im Internet heraus und erwartet den Notdienst. Doch dieser Herr taucht in einem Auto mit Kennzeichen aus Salzgitter und ohne erkennbare Firmenzugehörigkeit auf. Hm. Er möchte 700 Euro in Bar. Aha. Eine Rechnung könne er nicht schreiben, weil es kein Firmenkonto gibt. Aha-Aha. Falls das zu teuer sei, könne er auch die Mehrwertsteuern abziehen. Aha?!

Natürlich wurde der Mann weggeschickt. Dann behält man eben den Spinat in der Dusche. Vor allem: Rufen Sie lieber lokale Firmen an. Auch hier arbeitet am Wochenende ein Notfallteam. Mit Firmenkonto, Mehrwertsteuern und zu einem fairen Preis.

Von Carolin Riemer