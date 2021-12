OZ-Kolumne aus Grimmen: Einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Grimmen

Die letzte Ausgabe des Jahres 2021. Genau der richtige Zeitpunkt um Danke zu sagen. Danke, dass Sie uns auch in den zurückliegenden zwölf Monaten die Treue gehalten haben. Wir hoffen, wir konnten Sie in den vergangenen 365 Tagen mit vielen spannenden, emotionalen und vor allem informativen Geschichten unterhalten. In diesen Zeiten wünschen wir Ihnen vor allem viel Gesundheit für das neue Jahr.

Auf ein Jahr voller schöner Erlebnisse

Wir denken an diesem Tage aber auch an jene Leute, die 2021 von uns gegangen sind und an jene Menschen, die aktuell im Krankenhaus um ihre Gesundheit kämpfen. Es wird auch am heutigen Silvestertag nicht so feucht-fröhlich werden, wie wir es alle über Jahrzehnte gewohnt waren. Trotzdem wünscht Ihnen das Team der OZ-Lokalredaktion Grimmen einen guten Start in das neue Jahr. Mögen all Ihre Vorsätze und Wünsche in Erfüllung gehen und möchte das Jahr 2022 für Sie persönlich ein unvergessliches werden. Ein Jahr voller schöner Erlebnisse, gemütlicher Stunden und hoffentlich auch wieder stimmungsvoller Feste.

Von Raik Mielke