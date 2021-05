OZ-Kolumne aus Grimmen: Entennester bei Mäharbeiten zerstört 

Grimmen

Schock zum Anfang der Woche in der Grimmener Südpromenade. Wie ein Anwohner – der namentlich nicht genannt werden möchte – uns am Freitag mitteilte, fielen im dortigen Bereich der Trebel durchgeführten Mäharbeiten, drei Entennester zum Opfer. Normalerweise – so berichtet der Rentner – würde es zuvor immer Absprachen mit der ausführenden Firma geben. Doch leider nicht dieses Mal. Die drei Entenpaare hatten ihre Nester im dichten Efeu gebaut. Diese Efeumatte, so der Tierfreund, wurde zuvor nie mit abgemäht. „Es ist alles vernichtet – alles zerstört. Und da brüten ja auch noch andere Tiere“, ärgert er sich und hätte sich insbesondere jetzt, in der Brutzeit, etwas mehr Aufmerksamkeit gewünscht. Noch einen Tag zuvor hatte der Trebelstädter nach dem Rechten gesehen. „Ich denke, sie waren kurz vor dem Schlüpfen“, meint der Naturliebhaber. In diesem Sinne denken Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerade in diesen Tagen bei Hecken- und Graspflegearbeiten an die dort lebenden Tiere.

Von Christin Assmann, christin.assmann@ostsee-zeitung.de