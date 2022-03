OZ-Kolumne aus Grimmen: Grauer Nebel kontra Frühlingsgefühle

Grimmen

Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen. Sie fahren in eine andere Wetterlage und schon ist sie dahin, die Motivation. Gerade letzte Woche habe ich es mal wieder selbst erlebt. Ich war auf dem Weg von Rostock auf der A20 in Richtung Grimmen unterwegs. Rund um Rostock Sonne satt, milde Temperaturen, absolutes Traumwetter. Voller Euphorie und hochmotiviert steuerte ich daher die Heimat an. Ich hatte einige Ideen, ein ausgedehnter Spaziergang mit dem Hund, ein bisschen in den Garten und ein Kaffee in der Sonne. Genau das war der Plan.

Doch zwischen Tribsees und Grimmen dann plötzlich die Ernüchterung. Aus der Entfernung konnte ich sie schon sehen, die dicken, grauen Nebelschwaden. Dachte ich zuerst noch, es wäre vielleicht der Rauch eines großen Feuers, musste ich ziemlich schnell feststellen, dass es wirklich Nebel war. Schlagartig fiel meine Stimmung. Die Motivation war gleich null. Und so wurde aus meinen Plänen vom Sonnenschein, ein Abend auf der Couch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, voller Tatendrang, der hoffentlich nicht vom Wetter getrübt wird.

Von Nancy Steinweller