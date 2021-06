OZ-Kolumne aus Grimmen: Jeder kann Klavier spielen lernen

Grimmen

Kann auch ein Erwachsener noch Klavier spielen lernen? Diese Frage stellte sich erstmals im letzten Winter. Ohne groß weiter darüber nachzudenken, sagte eine Stimme im Kopf: Ja! Doch wie? Na hör mal, heutzutage gibt es doch so viele Möglichkeiten: Videos aus dem Internet, Apps auf dem Handy. Die Vorstellung davon, sich das Klavier spielen selbst beizubringen, war einfach. Natürlich ist es möglich, doch in der Realität gestaltete sich das Vorhaben nicht ganz so simpel.

Und nun stand das E-Piano da. Erst ein Lied, dass mühselig in zehn Teilen eines Youtube-Videos erklärt wurde, war im „Kasten“. Doch sollte es das sein? Nein. Und die erste Stunde in der Musikschule in Grimmen bestätigte es. Es ist doch schöner, wenn einem jemand sagen kann, wie es besser oder einfacher geht. Und wenn man das Instrument in seiner Vollkommenheit begreifen kann. Doch letztendlich muss jeder seine Methode finden. Fest steht, dass man nie zu alt ist, um noch etwas Neues anzufangen – so lang die Motivation da ist.

Von Lena-Marie Walter