OZ-Kolumne aus Grimmen: Kälbchen streicheln

Grimmen

Schön, dass es so etwas noch gibt: Die Schüler der Grimmener Schulwerktstatt fuhren nach Dummerstorf, um dort den Landwirtschaftsbetrieb Gut Dummerstorf GmbH zu besichtigen.

Wichtige Infos über den Betrieb erhielten sie vor Ort von den Leitern der Forschungsanstalt und des Gutes – aber erst, nachdem alle in einen Schutzanzug gehüllt waren. Kälberstall, Kuhställe, Futterlagerhalle und Melkrobotoren konnten so besichtigt werden. Tierhaltung, Fütterung, Milchleistung, Nutzung und Vorteile der Melkrobotoren – zu all diesen Themen hatten die Grimmener Schüler viele Fragen. Und natürlich bekamen sie vor Ort einen guten Einblick in die Berufsmöglichkeiten in der Landwirtschaft.

Wenn sich in landwirtschaftlichen Betrieben in den vergangenen Jahren auch vieles geändert hat – bei einem Besuch ist eines wohl immer noch der absolute Höhepunkt: wenn die Kälbchen gestreichelt werden dürfen.

Von Almut Jaekel