Ein kurioser Kettenbrief könnte in den vergangenen Wochen viele Whatsapp-Nutzer beunruhigt haben. So wurde geschrieben, dass die Betreiberfirma des Messengers über Nacht die Einstellungen seiner Nutzer geändert haben soll. In solchen Fällen ist es immer wichtig, dass man selbst nachhakt, findet OZ-Volontärin Lena-Marie Walter.